https://ria.ru/20240416/most-1940418984.html

В Хабаровском крае обрушился мост из-за ледохода

В Хабаровском крае обрушился мост из-за ледохода - РИА Новости, 16.04.2024

В Хабаровском крае обрушился мост из-за ледохода

Мост обрушился в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ледохода и большой воды, сообщает зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:54

2024-04-16T16:54

2024-04-16T17:16

происшествия

верхнебуреинский район

хабаровский край

привольное

ирина горбачева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940422259_303:0:2353:1153_1920x0_80_0_0_86fd2ff37c4ad6dd6f09fee8b7ada53c.jpg

ХАБАРОВСК, 16 апр - РИА Новости. Мост обрушился в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ледохода и большой воды, сообщает зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева. "Сегодня в поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило шесть жилых домов по улицам Рабочей, Привольной, Железнодорожной и Набережной, в которых проживает семь человек. В настоящий момент люди из подтопленных домов размещены у родственников и знакомых. Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек", - написала Горбачева в своем Telegram-канале. Она сообщила также, что муниципальные власти ввели режим ЧС. Сотрудники пожарной части 14 Противопожарной службы Хабаровского края выехали в зону подтопления для оказания помощи. За рекой ведется контроль и проводится измерение уровня воды, сейчас он падает, уточнила зампред. "Для оценки ситуации и оказания содействия на завтра утром проведем внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с исполнительными органами края, главой Верхнебуреинского района и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Также с утра запланирован вылет вертолета с группой 10 спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте", - заключила Горбачева. По данным прокуратуры региона, угрозы жизни жителям, оказавшимся отрезанными от населенного пункта (20 человек, в том числе трое несовершеннолетних), нет. Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку соблюдения законодательства при эксплуатации моста, а также полноты мер, принимаемых к ликвидации последствий разрушения указанного сооружения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html

верхнебуреинский район

хабаровский край

привольное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, верхнебуреинский район, хабаровский край, привольное, ирина горбачева, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)