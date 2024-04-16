В Хабаровском крае обрушился мост из-за ледохода
В Хабаровском крае обрушился мост из-за ледохода и большой воды
На месте обрушения моста в Хабаровском крае. Кадр видео
На месте обрушения моста в Хабаровском крае. Кадр видео
ХАБАРОВСК, 16 апр - РИА Новости. Мост обрушился в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ледохода и большой воды, сообщает зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева.
"Сегодня в поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило шесть жилых домов по улицам Рабочей, Привольной, Железнодорожной и Набережной, в которых проживает семь человек. В настоящий момент люди из подтопленных домов размещены у родственников и знакомых. Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек", - написала Горбачева в своем Telegram-канале.
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Она сообщила также, что муниципальные власти ввели режим ЧС. Сотрудники пожарной части 14 Противопожарной службы Хабаровского края выехали в зону подтопления для оказания помощи. За рекой ведется контроль и проводится измерение уровня воды, сейчас он падает, уточнила зампред.
"Для оценки ситуации и оказания содействия на завтра утром проведем внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с исполнительными органами края, главой Верхнебуреинского района и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Также с утра запланирован вылет вертолета с группой 10 спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте", - заключила Горбачева.
По данным прокуратуры региона, угрозы жизни жителям, оказавшимся отрезанными от населенного пункта (20 человек, в том числе трое несовершеннолетних), нет. Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку соблюдения законодательства при эксплуатации моста, а также полноты мер, принимаемых к ликвидации последствий разрушения указанного сооружения.