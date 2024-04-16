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В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин
В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин - РИА Новости, 16.04.2024
В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин
В Москве следит за итогами визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин и переговорами с главой КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:28
2024-04-16T12:28
2024-04-16T12:28
москва
пекин
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си цзиньпин
андрей руденко
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве следит за итогами визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин и переговорами с главой КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В Москве следят за всеми событиями, которые имеют какое-то значение. Но пока визит только начался, я так понимаю, что господин Шольц совсем недавно прилетел в Пекин с юга, где он находился и осматривал проекты германо-китайского сотрудничества. Сегодня он встречался с председателем Си Цзиньпином, мы будем внимательно смотреть за результатами этой встречи", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, следили ли в Москве за переговорами в Пекине, где обсуждалось в том числе украинское урегулирование.
https://ria.ru/20230918/posol-1897054710.html
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москва, пекин, германия, си цзиньпин, андрей руденко, олаф шольц, в мире
Москва, Пекин, Германия, Си Цзиньпин, Андрей Руденко, Олаф Шольц, В мире
В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин
Руденко: в Москве следят за итогами визита канцлера Германии Шольца в Пекин