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В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин

В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин - РИА Новости, 16.04.2024

В МИД России прокомментировали визит Шольца в Пекин

В Москве следит за итогами визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин и переговорами с главой КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:28

2024-04-16T12:28

2024-04-16T12:28

москва

пекин

германия

си цзиньпин

андрей руденко

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве следит за итогами визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин и переговорами с главой КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В Москве следят за всеми событиями, которые имеют какое-то значение. Но пока визит только начался, я так понимаю, что господин Шольц совсем недавно прилетел в Пекин с юга, где он находился и осматривал проекты германо-китайского сотрудничества. Сегодня он встречался с председателем Си Цзиньпином, мы будем внимательно смотреть за результатами этой встречи", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, следили ли в Москве за переговорами в Пекине, где обсуждалось в том числе украинское урегулирование.

https://ria.ru/20230918/posol-1897054710.html

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