https://ria.ru/20240416/makron-1940311788.html

СМИ оценили слова Макрона об увеличении помощи Украине

СМИ оценили слова Макрона об увеличении помощи Украине - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ оценили слова Макрона об увеличении помощи Украине

Послания президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:40

2024-04-16T09:40

2024-04-16T10:31

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себастьян лекорню

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послания президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором, передает агентство Блумберг. "Хотя он, безусловно, активно выступает за увеличение военной помощи Украине, послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором", - говорится в публикации агентства. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

https://ria.ru/20240320/makron-1934446324.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)