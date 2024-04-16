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В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия - РИА Новости, 16.04.2024
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02:02 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/magate-1940287823.html
В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия
В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия - РИА Новости, 16.04.2024
В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия
МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:02
2024-04-16T02:02
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Тот факт, что есть аккумуляция обогащенного до очень высоких уровней урана, не означает автоматически наличия ядерного оружия", - сказал Гросси. "У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа", - добавил он. В то же время, по его словам, МАГАТЭ говорит иранским партнерам, что "накопление ядерного материала на уровнях, которые очень близки, почти технически идентичны оружейному уровню, конечно, вызывает вопросы в международном сообществе". "Поэтому мы всегда призываем их сотрудничать с нами в полном объеме", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20240416/magate-1940286800.html
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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия

Гросси: МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Тот факт, что есть аккумуляция обогащенного до очень высоких уровней урана, не означает автоматически наличия ядерного оружия", - сказал Гросси.
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"У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа", - добавил он.
В то же время, по его словам, МАГАТЭ говорит иранским партнерам, что "накопление ядерного материала на уровнях, которые очень близки, почти технически идентичны оружейному уровню, конечно, вызывает вопросы в международном сообществе".
"Поэтому мы всегда призываем их сотрудничать с нами в полном объеме", - добавил Гросси.
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В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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