https://ria.ru/20240416/magate-1940287823.html

В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия

В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия - РИА Новости, 16.04.2024

В МАГАТЭ заявили, что не видят признаков наличия у Ирана ядерного оружия

МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T02:02

2024-04-16T02:02

2024-04-16T02:02

в мире

иран

рафаэль гросси

магатэ

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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не наблюдает признаков наличия у Ирана ядерного оружия, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Тот факт, что есть аккумуляция обогащенного до очень высоких уровней урана, не означает автоматически наличия ядерного оружия", - сказал Гросси. "У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа", - добавил он. В то же время, по его словам, МАГАТЭ говорит иранским партнерам, что "накопление ядерного материала на уровнях, которые очень близки, почти технически идентичны оружейному уровню, конечно, вызывает вопросы в международном сообществе". "Поэтому мы всегда призываем их сотрудничать с нами в полном объеме", - добавил Гросси.

https://ria.ru/20240416/magate-1940286800.html

https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ