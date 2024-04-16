Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/magate-1940284608.html
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:55
2024-04-16T00:55
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925982337_0:99:3029:1802_1920x0_80_0_0_61b24dd60086fc88389aaec9f5cbbc84.jpg
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял станцию. "Но нам надо быть крайне тщательными в том, что мы делаем. Авторитет МАГАТЭ должен быть сохранен", - подчеркнул Гросси.
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925982337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b14d789beb8f7e2de85dcbe216e85e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ не будет скрывать информацию о причастности к обстрелам ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял станцию.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов
00:48
"Но нам надо быть крайне тщательными в том, что мы делаем. Авторитет МАГАТЭ должен быть сохранен", - подчеркнул Гросси.
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала