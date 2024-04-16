https://ria.ru/20240416/magate-1940284608.html
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:55
2024-04-16T00:55
2024-04-16T00:55
в мире
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял станцию. "Но нам надо быть крайне тщательными в том, что мы делаем. Авторитет МАГАТЭ должен быть сохранен", - подчеркнул Гросси.
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ не будет скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ не будет скрывать информацию о причастности к обстрелам ЗАЭС
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял станцию.
"Но нам надо быть крайне тщательными в том, что мы делаем. Авторитет МАГАТЭ должен быть сохранен", - подчеркнул Гросси.