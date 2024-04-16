https://ria.ru/20240416/magate-1940283921.html

Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024

Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:46

2024-04-16T00:46

2024-04-16T00:46

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы - международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20240416/magate-1940283556.html

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2024

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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ