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Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
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00:46 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/magate-1940283921.html
Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС
Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС
Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:46
2024-04-16T00:46
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы - международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно", - сказал Гросси.
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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси заявил о невозможности назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: назвать виновных в атаках на ЗАЭС невозможно

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы - международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно", - сказал Гросси.
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В миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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