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МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
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00:41 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/magate-1940283556.html
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС
МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:41
2024-04-16T00:41
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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам гендиректор агентство Рафаэль Гросси. "Ситуация начинает представлять собой новые вызовы. Уже два года такая большая АЭС практически выключена. Это беспрецедентная ситуация. Так что начинают появляться определенные вопросы, связанные с безопасностью. Так что мы говорим с руководством станции", - сказал Гросси. "Мы считаем, что нужно провести ряд проверок безопасности. У нас есть множество механических частей, насосов, трубопроводов, топливо, которое там, свежее топливо, которое надо проверить", - добавил он. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, планирует ли МАГАТЭ говорить и с Россией, и с Украиной. "Нам нужно согласовать с управлением станции проведение оценки безопасности", - добавил гендиректор. Он выразил надежду, что провести оценку удастся в этом году.
https://ria.ru/20240415/vooruzhenie-1940281648.html
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в мире, москва, киев, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Москва, Киев, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ предложит Москве и Киеву оценку технического состояния ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам гендиректор агентство Рафаэль Гросси.
"Ситуация начинает представлять собой новые вызовы. Уже два года такая большая АЭС практически выключена. Это беспрецедентная ситуация. Так что начинают появляться определенные вопросы, связанные с безопасностью. Так что мы говорим с руководством станции", - сказал Гросси.
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"Мы считаем, что нужно провести ряд проверок безопасности. У нас есть множество механических частей, насосов, трубопроводов, топливо, которое там, свежее топливо, которое надо проверить", - добавил он.
При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, планирует ли МАГАТЭ говорить и с Россией, и с Украиной.
"Нам нужно согласовать с управлением станции проведение оценки безопасности", - добавил гендиректор.
Он выразил надежду, что провести оценку удастся в этом году.
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