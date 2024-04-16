https://ria.ru/20240416/magate-1940283556.html
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС
МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:41
2024-04-16T00:41
2024-04-16T00:41
в мире
москва
киев
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_a1700f24a6e9a6f2de7d374e0f71f266.jpg
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам гендиректор агентство Рафаэль Гросси. "Ситуация начинает представлять собой новые вызовы. Уже два года такая большая АЭС практически выключена. Это беспрецедентная ситуация. Так что начинают появляться определенные вопросы, связанные с безопасностью. Так что мы говорим с руководством станции", - сказал Гросси. "Мы считаем, что нужно провести ряд проверок безопасности. У нас есть множество механических частей, насосов, трубопроводов, топливо, которое там, свежее топливо, которое надо проверить", - добавил он. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, планирует ли МАГАТЭ говорить и с Россией, и с Украиной. "Нам нужно согласовать с управлением станции проведение оценки безопасности", - добавил гендиректор. Он выразил надежду, что провести оценку удастся в этом году.
https://ria.ru/20240415/vooruzhenie-1940281648.html
https://ria.ru/20240415/zaes-1940280590.html
москва
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe0c618b2bb9f8a16ab291f682b8c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Москва, Киев, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку состояния ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ предложит Москве и Киеву оценку технического состояния ЗАЭС
ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил журналистам гендиректор агентство Рафаэль Гросси.
"Ситуация начинает представлять собой новые вызовы. Уже два года такая большая АЭС практически выключена. Это беспрецедентная ситуация. Так что начинают появляться определенные вопросы, связанные с безопасностью. Так что мы говорим с руководством станции", - сказал Гросси.
"Мы считаем, что нужно провести ряд проверок безопасности. У нас есть множество механических частей, насосов, трубопроводов, топливо, которое там, свежее топливо, которое надо проверить", - добавил он.
При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, планирует ли МАГАТЭ говорить и с Россией
, и с Украиной
.
"Нам нужно согласовать с управлением станции проведение оценки безопасности", - добавил гендиректор.
Он выразил надежду, что провести оценку удастся в этом году.