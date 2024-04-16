https://ria.ru/20240416/kurgan-1940411729.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 768 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 768 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 768 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) вторника, поднялся с утра на 26 сантиметров и достиг 768 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:17
2024-04-16T16:17
2024-04-16T16:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) вторника, поднялся с утра на 26 сантиметров и достиг 768 сантиметров, сообщила горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 768 сантиметров.Правительство региона напоминает, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 768 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 26 см и достиг 768 см
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) вторника, поднялся с утра на 26 сантиметров и достиг 768 сантиметров, сообщила горадминистрация
.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 18.00 (16.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 768 сантиметров.
Правительство региона напоминает, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.