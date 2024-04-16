https://ria.ru/20240416/krokus-1940358329.html

Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной - РИА Новости, 16.04.2024

Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

Следствие подтвердило, что исполнители теракта в "Крокусе" связаны с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:17

2024-04-16T13:17

2024-04-16T16:56

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

архангельск

владимир путин

николай патрушев

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936135666_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_82eeacd6933f1195fba6c8f7687933b6.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр — РИА Новости. Следствие подтвердило, что исполнители теракта в "Крокусе" связаны с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе страны."Подтверждена и процессуально закрепляется связь исполнителей теракта с украинскими националистами", — сказал он.Патрушев подчеркнул, что организаторы теракта, их пособники и другие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они сейчас не прятались.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокусе" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.Президент Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html

https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html

россия

украина

архангельск

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, архангельск, владимир путин, николай патрушев, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск