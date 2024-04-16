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Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной - РИА Новости, 16.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:17 16.04.2024 (обновлено: 16:56 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/krokus-1940358329.html
Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной
Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной - РИА Новости, 16.04.2024
Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной
Следствие подтвердило, что исполнители теракта в "Крокусе" связаны с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:17
2024-04-16T16:56
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
архангельск
владимир путин
николай патрушев
крокус сити холл
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр — РИА Новости. Следствие подтвердило, что исполнители теракта в "Крокусе" связаны с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе страны."Подтверждена и процессуально закрепляется связь исполнителей теракта с украинскими националистами", — сказал он.Патрушев подчеркнул, что организаторы теракта, их пособники и другие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они сейчас не прятались.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокусе" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.Президент Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html
https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html
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происшествия, россия, украина, архангельск, владимир путин, николай патрушев, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Архангельск, Владимир Путин, Николай Патрушев, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красногорск
Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

Патрушев: СК подтвердил связь исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр — РИА Новости. Следствие подтвердило, что исполнители теракта в "Крокусе" связаны с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе страны.
"Подтверждена и процессуально закрепляется связь исполнителей теракта с украинскими националистами", — сказал он.
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Патрушев подчеркнул, что организаторы теракта, их пособники и другие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они сейчас не прятались.
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокусе" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.
Президент Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияУкраинаАрхангельскВладимир ПутинНиколай ПатрушевКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красногорск
 
 
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