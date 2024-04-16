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Си Цзиньпин и Шольц обсудили украинский кризис
Си Цзиньпин и Шольц обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.04.2024
Си Цзиньпин и Шольц обсудили украинский кризис
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:23
2024-04-16T09:23
2024-04-16T09:46
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си цзиньпин
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германия
китай
олаф шольц
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты, сообщило Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин и Шольц провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису, заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты", - говорится в сообщении телевидения.Отмечается, что стороны также выступают за надлежащее решение вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдение норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
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в мире, си цзиньпин, германия, китай, олаф шольц, украина
В мире, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине, Германия, Китай, Олаф Шольц, Украина
Си Цзиньпин и Шольц обсудили украинский кризис
Си Цзиньпин и Шольц выступили против нападения на мирные ядерные объекты