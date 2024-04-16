https://ria.ru/20240416/konflikt-1940473591.html

Политика США привела к коллапсу на Ближнем Востоке, заявила Захарова

Политика США привела к коллапсу на Ближнем Востоке, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024

Политика США привела к коллапсу на Ближнем Востоке, заявила Захарова

Политика Вашингтона привела к текущему коллапсу на Ближнем Востоке, который регион еще не переживал в новейшей истории, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:35

2024-04-16T22:35

2024-04-16T22:37

в мире

израиль

иран

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мария захарова

бени ганц

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Политика Вашингтона привела к текущему коллапсу на Ближнем Востоке, который регион еще не переживал в новейшей истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (США - ред.) сделали все, чтобы изолировать эту ситуацию и в том числе изолировать сам Израиль от возможности опираться на международное право только ради собственных американских амбиций. На кон было поставлено очень многое. Подходов к этому самому снаряду было множество... К чему все привело? К такому коллапсу, который регион еще не переживал в новейшей истории. Были войны, и не одна. Но такого, что сейчас, такой масштабной взрывоопасной ситуации с учетом того, что опыт уже имеется и последствия тоже очевидны, такого еще не было", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Мне кажется, это очередная авантюра США, которая провалилась, ровно как провалился проект так называемая "Украина" в контексте прочтения США будущего этой страны", - подчеркнула Захарова. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным элитного подразделения ВС Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайше

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, бени ганц, обострение ситуации между ираном и израилем