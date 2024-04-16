https://ria.ru/20240416/konferentsiya-1940313833.html

Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине

Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине - РИА Новости, 16.04.2024

Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине

Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, заявил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:55

2024-04-16T09:55

2024-04-16T09:55

в мире

россия

китай

украина

си цзиньпин

олаф шольц

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - сказал он. Глава КНР подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин, олаф шольц