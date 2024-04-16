https://ria.ru/20240416/kitay-1940351451.html

В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине

В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине - РИА Новости, 16.04.2024

В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине

Москва приветствует сбалансированную позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса и знакома с предложениями КНР, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:47

2024-04-16T12:47

2024-04-16T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

пекин

китай

россия

дмитрий песков

си цзиньпин

олаф шольц

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва приветствует сбалансированную позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса и знакома с предложениями КНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. "Вы знаете, что подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. Еще раз повторяю, нам хорошо известно то, что предлагает Пекин, мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность, спецпредставитель председателя по этому вопросу активно осуществляет поездки, неоднократно он заезжал и к нам, доводя точку зрения Пекина до нас. Поэтому здесь, скорее, мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли контакты с Пекином в связи с возможным участием Китая в саммите в Швейцарии, и если нет, то планируются ли.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html

пекин

китай

россия

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, пекин, китай, россия, дмитрий песков, си цзиньпин, олаф шольц, украина