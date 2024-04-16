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В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 16.04.2024 (обновлено: 14:26 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kitay-1940351451.html
В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине
В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине - РИА Новости, 16.04.2024
В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине
Москва приветствует сбалансированную позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса и знакома с предложениями КНР, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:47
2024-04-16T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
пекин
китай
россия
дмитрий песков
си цзиньпин
олаф шольц
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва приветствует сбалансированную позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса и знакома с предложениями КНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. "Вы знаете, что подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. Еще раз повторяю, нам хорошо известно то, что предлагает Пекин, мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность, спецпредставитель председателя по этому вопросу активно осуществляет поездки, неоднократно он заезжал и к нам, доводя точку зрения Пекина до нас. Поэтому здесь, скорее, мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли контакты с Пекином в связи с возможным участием Китая в саммите в Швейцарии, и если нет, то планируются ли.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html
пекин
китай
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в мире, пекин, китай, россия, дмитрий песков, си цзиньпин, олаф шольц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Пекин, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Украина
В Кремле отметили сбалансированную позицию Китая по Украине

Песков: РФ приветствует конструктивную позицию КНР по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва приветствует сбалансированную позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса и знакома с предложениями КНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.
"Вы знаете, что подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. Еще раз повторяю, нам хорошо известно то, что предлагает Пекин, мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность, спецпредставитель председателя по этому вопросу активно осуществляет поездки, неоднократно он заезжал и к нам, доводя точку зрения Пекина до нас. Поэтому здесь, скорее, мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли контакты с Пекином в связи с возможным участием Китая в саммите в Швейцарии, и если нет, то планируются ли.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
Вчера, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПекинКитайРоссияДмитрий ПесковСи ЦзиньпинОлаф ШольцУкраина
 
 
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