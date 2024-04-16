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Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 16.04.2024
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10:25 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/izrail-1940321714.html
Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
Израиль в любом случае ответит на атаку Ирана, вопрос в масштабах, инструментарии и времени, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:25
2024-04-16T10:25
в мире
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дональд трамп
бени ганц
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль в любом случае ответит на атаку Ирана, вопрос в масштабах, инструментарии и времени, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. "Израиль в любом случае нанесет ответный удар. Вся стратегия внешней политики, вся стратегия безопасности Израиля строится на максиме, что ни один удар по территории Израиля не может быть оставлен без ответа и этот ответ должен превосходить силу ущерба и удара, который был нанесен по самому Израиля и его интересам", - сказал эксперт РИА Новости. По словам востоковеда, если этот принцип не будет соблюдаться, Израиль рискует потерять суверенитет и быть уничтоженным достаточно быстро, поэтому в нынешних условиях, когда Иран осуществил беспрецедентный по масштабу и техническим возможностям удар по территории Израиля, израильское военно-политическое руководство не может оставить его без ответа. Он добавил, что масштаб и инструментарий израильского ответа может варьироваться. "Ограничительным фактором является то, что любая масштабная военная акция потребует серьезных ресурсов, которые, безусловно, у Израиля есть, но долгосрочное масштабное военное противостояние с Ираном для Израиля возможно только при наличии стабильной поддержки США и желательно при наличии прочной региональной коалиции из числа способных в военно-экономическом и политическом отношении государств, которые окажут всеобъемлющую поддержку Израилю", - отметил Лукьянов. Он также напомнил, что Израиль в период президентства Дональда Трампа в США большое внимание уделял развитию отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ для создания такой коалиции, но сейчас ее нет, а Израиль после полугода операции в секторе Газа растерял свою репутацию и возможность аккумулировать поддержку в арабских странах. Кроме того, в самих США, добавил Лукьянов, в условиях выборов нет готовности поставлять новые виды вооружений и предоставлять информацию для нанесения ударов по Ирану. "Но это не значит, что Израиль откажется от своего намерения нанести ответный удар. То, что вы назвали саботажем, диверсией, ассиметричными действиями, тоже может быть весьма суровым и болезненным ответом Ирану. Напомню, что на протяжении последних лет Израиль достаточно успешно саботировал ядерную программу Ирана, создал разведывательную и диверсионную сеть, которая позволяла Израилю не только обладать всей полнотой информации о том, что происходит в Иране, но и наносить болезненные удары", - сказал он. Эксперт отметил, что сейчас во главе политического истеблишмента Израиля находятся люди, во многом заинтересованные в эскалации: сама по себе "провокация в Дамаске" (атака по иранскому консульству) является акцией, которая явная указывает на умонастроения нынешних властей Израиля. "Чем больше Израиль будет откладывать нанесение удара, тем больше будут его репутационные потери, тем больше будет усиливаться репутация и влияние Ирана в регионе. Тот факт, что иранские действия не получили осуждения ни от кого, кроме западных государств, а другие центры силы - Саудовская Аравия и ОАЭ - заняли нейтральную позицию, это уже для Израиля крайне болезненный сигнал", - добавил он. По словам Лукьянова, это может повлиять на то, когда Израиль может ответить, тем более что прошли обозначенные сроки ответа в 24 часа и 48 часов. Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, космос - риа наука, израиль, иран, сша, дональд трамп, бени ганц, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Бени Ганц, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана

Востоковед Лукьянов: Израиль не сможет оставить ракетную атаку Ирана без ответа

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль в любом случае ответит на атаку Ирана, вопрос в масштабах, инструментарии и времени, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
"Израиль в любом случае нанесет ответный удар. Вся стратегия внешней политики, вся стратегия безопасности Израиля строится на максиме, что ни один удар по территории Израиля не может быть оставлен без ответа и этот ответ должен превосходить силу ущерба и удара, который был нанесен по самому Израиля и его интересам", - сказал эксперт РИА Новости.
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По словам востоковеда, если этот принцип не будет соблюдаться, Израиль рискует потерять суверенитет и быть уничтоженным достаточно быстро, поэтому в нынешних условиях, когда Иран осуществил беспрецедентный по масштабу и техническим возможностям удар по территории Израиля, израильское военно-политическое руководство не может оставить его без ответа.
Он добавил, что масштаб и инструментарий израильского ответа может варьироваться.
"Ограничительным фактором является то, что любая масштабная военная акция потребует серьезных ресурсов, которые, безусловно, у Израиля есть, но долгосрочное масштабное военное противостояние с Ираном для Израиля возможно только при наличии стабильной поддержки США и желательно при наличии прочной региональной коалиции из числа способных в военно-экономическом и политическом отношении государств, которые окажут всеобъемлющую поддержку Израилю", - отметил Лукьянов.
Он также напомнил, что Израиль в период президентства Дональда Трампа в США большое внимание уделял развитию отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ для создания такой коалиции, но сейчас ее нет, а Израиль после полугода операции в секторе Газа растерял свою репутацию и возможность аккумулировать поддержку в арабских странах. Кроме того, в самих США, добавил Лукьянов, в условиях выборов нет готовности поставлять новые виды вооружений и предоставлять информацию для нанесения ударов по Ирану.
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"Но это не значит, что Израиль откажется от своего намерения нанести ответный удар. То, что вы назвали саботажем, диверсией, ассиметричными действиями, тоже может быть весьма суровым и болезненным ответом Ирану. Напомню, что на протяжении последних лет Израиль достаточно успешно саботировал ядерную программу Ирана, создал разведывательную и диверсионную сеть, которая позволяла Израилю не только обладать всей полнотой информации о том, что происходит в Иране, но и наносить болезненные удары", - сказал он.
Эксперт отметил, что сейчас во главе политического истеблишмента Израиля находятся люди, во многом заинтересованные в эскалации: сама по себе "провокация в Дамаске" (атака по иранскому консульству) является акцией, которая явная указывает на умонастроения нынешних властей Израиля.
"Чем больше Израиль будет откладывать нанесение удара, тем больше будут его репутационные потери, тем больше будет усиливаться репутация и влияние Ирана в регионе. Тот факт, что иранские действия не получили осуждения ни от кого, кроме западных государств, а другие центры силы - Саудовская Аравия и ОАЭ - заняли нейтральную позицию, это уже для Израиля крайне болезненный сигнал", - добавил он.
По словам Лукьянова, это может повлиять на то, когда Израиль может ответить, тем более что прошли обозначенные сроки ответа в 24 часа и 48 часов.
Изображение сгенерировано ИИ
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Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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