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В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024
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11:30 16.04.2024 (обновлено: 11:35 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ishim-1940334015.html
В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка
В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области будет существенно выше, чем ожидалось ранее, растет вероятность прорыва дамб, заявил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:30
2024-04-16T11:35
ишим
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области будет существенно выше, чем ожидалось ранее, растет вероятность прорыва дамб, заявил губернатор Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."...Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше... Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них", - сказал губернатор.
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ишим, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим, Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка

Губернатор Моор: уровень воды в реке Ишим будет существенно выше, чем ожидалось

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области будет существенно выше, чем ожидалось ранее, растет вероятность прорыва дамб, заявил губернатор Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"...Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше... Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них", - сказал губернатор.
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ИшимТюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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