https://ria.ru/20240416/ishim-1940334015.html

В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка

В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024

В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области будет существенно выше, чем ожидалось ранее, растет вероятность прорыва дамб, заявил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:30

2024-04-16T11:30

2024-04-16T11:35

ишим

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области будет существенно выше, чем ожидалось ранее, растет вероятность прорыва дамб, заявил губернатор Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."...Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше... Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим

тюменская область

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ишим, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия