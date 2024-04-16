Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
Власти: вода в Ишиме у села Ильинка поднимается и превысила критическое значение
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области вырос до 808 сантиметров и превысил критическое значение, сообщил информационный центр правительства региона.
"Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного явления "половодье" сегодня, 16 апреля. На 08:00 (время местное. — Прим. ред.) уровень воды составил 808 сантиметров над нулем поста", — указано в релизе.
Подъем уровня воды продолжается, возможно затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.
В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Муниципалитеты, которые находятся ниже по течению, имеют больший запас времени. Для того чтобы не допустить образования заторов при прохождении паводка, власти начали взрывать лед на реке Ишим.
Губернатор Александр Моор не исключил, что власти будут принудительно эвакуировать людей, которые откажутся уехать добровольно.
В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17