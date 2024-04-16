https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области вырос до 808 сантиметров и превысил критическое значение, сообщил информационный центр... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:56

2024-04-16T07:56

2024-04-16T09:03

ишим

казанский район

тюменская область

происшествия

россия

наводнения в россии — 2024

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81f64eea677527edcbe8ffa73f4e05f7.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области вырос до 808 сантиметров и превысил критическое значение, сообщил информационный центр правительства региона."Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного явления "половодье" сегодня, 16 апреля. На 08:00 (время местное. — Прим. ред.) уровень воды составил 808 сантиметров над нулем поста", — указано в релизе.Подъем уровня воды продолжается, возможно затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Муниципалитеты, которые находятся ниже по течению, имеют больший запас времени. Для того чтобы не допустить образования заторов при прохождении паводка, власти начали взрывать лед на реке Ишим.Губернатор Александр Моор не исключил, что власти будут принудительно эвакуировать людей, которые откажутся уехать добровольно.В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html

ишим

казанский район

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим, казанский район, тюменская область, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024, александр моор