На реке Ишим идет критический подъем воды
Власти: на реке Ишим идет критический подъем воды, жителей призвали к эвакуации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает информационный центр правительства региона.
"Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — указано в сообщении.
Отмечается, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
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Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.