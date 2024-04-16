https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html

На реке Ишим идет критический подъем воды

На реке Ишим идет критический подъем воды - РИА Новости, 16.04.2024

На реке Ишим идет критический подъем воды

Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:05

2024-04-16T06:05

2024-04-16T06:17

ишим

тюменская область

происшествия

россия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600918_0:99:2942:1753_1920x0_80_0_0_aafb476141d43167968df63b12f522dd.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает информационный центр правительства региона."Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — указано в сообщении.Отмечается, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240416/tobol-1940295050.html

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

ишим

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим, тюменская область, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024