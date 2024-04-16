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На реке Ишим идет критический подъем воды - РИА Новости, 16.04.2024
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06:05 16.04.2024 (обновлено: 06:17 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html
На реке Ишим идет критический подъем воды
На реке Ишим идет критический подъем воды - РИА Новости, 16.04.2024
На реке Ишим идет критический подъем воды
Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:05
2024-04-16T06:17
ишим
тюменская область
происшествия
россия
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает информационный центр правительства региона."Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — указано в сообщении.Отмечается, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240416/tobol-1940295050.html
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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ишим, тюменская область, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024
Ишим, Тюменская область, Происшествия, Россия, Наводнения в России — 2024
На реке Ишим идет критический подъем воды

Власти: на реке Ишим идет критический подъем воды, жителей призвали к эвакуации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Жителей города Ишима в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления, на реке Ишим идет критический подъем воды, сообщает информационный центр правительства региона.
"Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — указано в сообщении.
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Отмечается, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
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Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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