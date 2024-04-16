https://ria.ru/20240416/iran-1940282561.html

"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом

"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом - РИА Новости, 16.04.2024

"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом

Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, то Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:20

2024-04-16T00:20

2024-04-16T01:17

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 16 апр - РИА Новости. Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, то Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. "Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в двенадцать дней. Отсчет до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах", - приводит слова Багери Кяни официальный Telegram-канал правительства Ирана. Замглавы иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Израиль совершил стратегическую ошибку, ударив по иранскому консульству в Дамаске: он создал для Ирана законное основание серьезным образом испытать военный и оборонный потенциал. В связи с этим, считает Багери Кяни, если у израильского руководства есть разум, оно должно стремиться не повторять эту ошибку дважды, так как на второй удар последует более жесткий и более быстрый ответ. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем