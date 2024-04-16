Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 16.04.2024 (обновлено: 11:05 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/golf-1940327919.html
В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры
В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры - РИА Новости, 16.04.2024
В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры
Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:04
2024-04-16T11:05
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861924020_14:0:3310:1854_1920x0_80_0_0_a9bc165f100674352cf55742462a7946.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. "Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что федеральная программа предмета "Физическая культура" включает обязательные и вариативные модули, что обеспечивает гибкий подход к преподаванию, например, модуль, предполагающий лыжную подготовку, войдет в программу только в тех регионах, где для таких занятий выпадает достаточно снега, в других регионах он может быть заменён углубленным освоением других модулей: "Легкая атлетика", "Гимнастика", "Плавание" и "Спортивные игры". В министерстве добавили, что есть и факультативные модули, по которым в школах может проводиться обучение в рамках деятельности школьных спортивных клубов и дополнительного образования, например, в формате кружков и секций, внеурочной деятельности, среди таких модулей, которые добавятся со следующего года в предмет "Физическая культура", – "Биатлон", "Дзюдо", "Скалолазание", "Городошный спорт", "Хоккей на траве", "Гольф", "Перетягивание каната", "Танцевальный спорт" и другие. "Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240222/fizkultura-1929076026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861924020_420:0:2892:1854_1920x0_80_0_0_18ddeb389d7bb0e98e7867e10088740b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры

Минпросвещения: школы могут сами выбирать модуль для занятий по физкультуре

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГольф
Гольф - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гольф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«
"Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что федеральная программа предмета "Физическая культура" включает обязательные и вариативные модули, что обеспечивает гибкий подход к преподаванию, например, модуль, предполагающий лыжную подготовку, войдет в программу только в тех регионах, где для таких занятий выпадает достаточно снега, в других регионах он может быть заменён углубленным освоением других модулей: "Легкая атлетика", "Гимнастика", "Плавание" и "Спортивные игры".
В министерстве добавили, что есть и факультативные модули, по которым в школах может проводиться обучение в рамках деятельности школьных спортивных клубов и дополнительного образования, например, в формате кружков и секций, внеурочной деятельности, среди таких модулей, которые добавятся со следующего года в предмет "Физическая культура", – "Биатлон", "Дзюдо", "Скалолазание", "Городошный спорт", "Хоккей на траве", "Гольф", "Перетягивание каната", "Танцевальный спорт" и другие.
"Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются", - заключили в министерстве.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Уроки физкультуры в школах предложили дополнить новыми модулями
22 февраля, 20:59
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала