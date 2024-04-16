https://ria.ru/20240416/golf-1940327919.html

В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры

В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры - РИА Новости, 16.04.2024

В Минпросвещения прокомментировали включение гольфа в уроки физкультуры

Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:04

2024-04-16T11:04

2024-04-16T11:05

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. "Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что федеральная программа предмета "Физическая культура" включает обязательные и вариативные модули, что обеспечивает гибкий подход к преподаванию, например, модуль, предполагающий лыжную подготовку, войдет в программу только в тех регионах, где для таких занятий выпадает достаточно снега, в других регионах он может быть заменён углубленным освоением других модулей: "Легкая атлетика", "Гимнастика", "Плавание" и "Спортивные игры". В министерстве добавили, что есть и факультативные модули, по которым в школах может проводиться обучение в рамках деятельности школьных спортивных клубов и дополнительного образования, например, в формате кружков и секций, внеурочной деятельности, среди таких модулей, которые добавятся со следующего года в предмет "Физическая культура", – "Биатлон", "Дзюдо", "Скалолазание", "Городошный спорт", "Хоккей на траве", "Гольф", "Перетягивание каната", "Танцевальный спорт" и другие. "Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240222/fizkultura-1929076026.html

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование