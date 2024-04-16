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В ХАМАС рассказали, зачем Израиль хочет заключить временное соглашение - РИА Новости, 16.04.2024
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07:18 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/gaza-1940299768.html
В ХАМАС рассказали, зачем Израиль хочет заключить временное соглашение
В ХАМАС рассказали, зачем Израиль хочет заключить временное соглашение - РИА Новости, 16.04.2024
В ХАМАС рассказали, зачем Израиль хочет заключить временное соглашение
Власти Израиля добиваются "временного соглашения " о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение заложников, похищенных... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:18
2024-04-16T07:18
в мире
израиль
катар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти Израиля добиваются "временного соглашения " о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение заложников, похищенных движением 7 октября, перед возобновлением военных операций в секторе Газа, заявил в понедельник агентству Синьхуа член политбюро ХАМАС Эззат аль-Ришк. "Израиль хочет заключить временное соглашение об освобождении своих заложников, чтобы после этого возобновить войну и истребление", - заявил агентству в понедельник аль-Ришк. В заявлении, отправленному агентству, член ХАМАС отметил, что окончательное прекращение огня является единственной гарантией защиты палестинского народа и прекращения "кровопролития". Согласно агентству, он добавил, что ХАМАС придерживается своей позиции, включающей полный вывод израильской армии из анклава и возвращении перемещенных лиц в свои дома на севере сектора Газа. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника передавала, что ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Для освобождения израильских заложников на первом этапе соглашения ХАМАС требует от переговорщиков гарантировать, что на втором этапе Израиль согласится на постоянное прекращение огня, полный вывод израильской армии из сектора Газа и "неограниченное возвращение палестинцев на север анклава". Отмечается, что ХАМАС на первом этапе готово освободить лишь около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. Движение также требует, чтобы Израиль согласился на "шестинедельное перемирие", прежде чем освободить этих заложников. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
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израиль
катар
палестина
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в мире, израиль, катар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ХАМАС рассказали, зачем Израиль хочет заключить временное соглашение

Член политбюро ХАМАС: Израиль хочет получить заложников до боев в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти Израиля добиваются "временного соглашения " о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение заложников, похищенных движением 7 октября, перед возобновлением военных операций в секторе Газа, заявил в понедельник агентству Синьхуа член политбюро ХАМАС Эззат аль-Ришк.
"Израиль хочет заключить временное соглашение об освобождении своих заложников, чтобы после этого возобновить войну и истребление", - заявил агентству в понедельник аль-Ришк.
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В заявлении, отправленному агентству, член ХАМАС отметил, что окончательное прекращение огня является единственной гарантией защиты палестинского народа и прекращения "кровопролития". Согласно агентству, он добавил, что ХАМАС придерживается своей позиции, включающей полный вывод израильской армии из анклава и возвращении перемещенных лиц в свои дома на севере сектора Газа.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника передавала, что ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Для освобождения израильских заложников на первом этапе соглашения ХАМАС требует от переговорщиков гарантировать, что на втором этапе Израиль согласится на постоянное прекращение огня, полный вывод израильской армии из сектора Газа и "неограниченное возвращение палестинцев на север анклава". Отмечается, что ХАМАС на первом этапе готово освободить лишь около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. Движение также требует, чтобы Израиль согласился на "шестинедельное перемирие", прежде чем освободить этих заложников.
Изображение сгенерировано ИИ
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15 апреля, 08:00
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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15 апреля, 17:02
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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В миреИзраильКатарХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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