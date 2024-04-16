https://ria.ru/20240416/ftortiazinon-1940289582.html
Российский препарат против супербактерий выйдет в оборот в июне
Российский препарат против супербактерий выйдет в оборот в июне - РИА Новости, 16.04.2024
Российский препарат против супербактерий выйдет в оборот в июне
Российский препарат "Фтортиазинон" для лечения осложненных инфекций выйдет в гражданский оборот в июне, препарат в таблетках, курс приёма составляет от 7 до 14... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:49
2024-04-16T02:49
2024-04-16T02:49
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александр гинцбург
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский препарат "Фтортиазинон" для лечения осложненных инфекций выйдет в гражданский оборот в июне, препарат в таблетках, курс приёма составляет от 7 до 14 дней, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В начале апреля сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал уникальный российский антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций "Фтортиазинон". Препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. "Первая серия должна выйти в гражданский оборот в июне. Это небольшая партия около 5 тысяч таблеток, что составляет около 400 курсов", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что препарат в таблетках. Принимать его нужно дважды в день, один курс лечения при лёгком течении болезни длится 7 дней, при тяжелом - 14 дней, пояснил Гинцбург. Фтортиазинон не имеет аналогов в мире и является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий.
https://ria.ru/20240412/rak-1939537563.html
https://ria.ru/20240401/lekarstvo-1937072433.html
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общество, здоровье - общество, россия, александр гинцбург
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Гинцбург
Российский препарат против супербактерий выйдет в оборот в июне
Гинцбург: российский препарат "Фтортиазинон" выйдет в гражданский оборот в июне
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский препарат "Фтортиазинон" для лечения осложненных инфекций выйдет в гражданский оборот в июне, препарат в таблетках, курс приёма составляет от 7 до 14 дней, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В начале апреля сообщалось, что Минздрав России
зарегистрировал уникальный российский антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций "Фтортиазинон". Препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
"Первая серия должна выйти в гражданский оборот в июне. Это небольшая партия около 5 тысяч таблеток, что составляет около 400 курсов", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что препарат в таблетках. Принимать его нужно дважды в день, один курс лечения при лёгком течении болезни длится 7 дней, при тяжелом - 14 дней, пояснил Гинцбург.
Фтортиазинон не имеет аналогов в мире и является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий.