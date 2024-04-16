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Эскалация напряжения на Ближнем Востоке никому не нужна, заявил Сунак

Эскалация напряжения на Ближнем Востоке никому не нужна, заявил Сунак - РИА Новости, 16.04.2024

Эскалация напряжения на Ближнем Востоке никому не нужна, заявил Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что значительная эскалация на Ближнем... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:29

2024-04-16T21:29

2024-04-16T21:40

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что значительная эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам и лишь усугубит нестабильность, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит по итогам разговора. "(Сунак - ред.) подчеркнул, что значительная эскалация не отвечает ничьим интересам и лишь усугубит нестабильность на Ближнем Востоке", - цитирует телеканал текст заявления британского премьера. Как отмечается, Сунак также призвал к спокойствию. Он осудил атаку Ирана и вновь подтвердил "твердую поддержку" Британии в отношении Израиля и региональной стабильности, сообщает телеканал. Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил британского коллегу за "быструю и решительную" поддержку после атаки Ирана на Израиль, говорится в сообщении. Согласно телеканалу, премьер-министры также обсудили ситуацию в секторе Газа. Сунак выразил серьезную обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным кризисом в анклаве и призвал к значительному увеличению объемов гуманитарной помощи, доставляемой туда. Также он выразил разочарование "блокировкой" палестинским движением ХАМАС сделки по израильским заложникам на выходных. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

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