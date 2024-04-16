Эскалация напряжения на Ближнем Востоке никому не нужна, заявил Сунак
Сунак: значительная эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что значительная эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам и лишь усугубит нестабильность, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит по итогам разговора.
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"(Сунак - ред.) подчеркнул, что значительная эскалация не отвечает ничьим интересам и лишь усугубит нестабильность на Ближнем Востоке", - цитирует телеканал текст заявления британского премьера.
Как отмечается, Сунак также призвал к спокойствию. Он осудил атаку Ирана и вновь подтвердил "твердую поддержку" Британии в отношении Израиля и региональной стабильности, сообщает телеканал. Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил британского коллегу за "быструю и решительную" поддержку после атаки Ирана на Израиль, говорится в сообщении.
Согласно телеканалу, премьер-министры также обсудили ситуацию в секторе Газа. Сунак выразил серьезную обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным кризисом в анклаве и призвал к значительному увеличению объемов гуманитарной помощи, доставляемой туда. Также он выразил разочарование "блокировкой" палестинским движением ХАМАС сделки по израильским заложникам на выходных.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.