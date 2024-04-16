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Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились
Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились - РИА Новости, 17.04.2024
Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились
Дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-16T23:50
2024-04-16T23:50
2024-04-17T00:21
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами."Дата его визита в Турцию еще не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее", — сказал Эрдоган журналистам.По словам турецкого лидера, он часто поддерживает контакт с российским коллегой.
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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились
Эрдоган подтвердил договоренность о визите президента России Путина в Турцию