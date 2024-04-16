https://ria.ru/20240416/erdogan-1940479099.html

Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились

Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились - РИА Новости, 17.04.2024

Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились

Дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-16T23:50

2024-04-16T23:50

2024-04-17T00:21

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами."Дата его визита в Турцию еще не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее", — сказал Эрдоган журналистам.По словам турецкого лидера, он часто поддерживает контакт с российским коллегой.

https://ria.ru/20240202/vizit-1925020321.html

турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире