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Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте" - РИА Новости, 16.04.2024
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15:14 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ekspertiza-1940388458.html
Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте"
Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте" - РИА Новости, 16.04.2024
Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте"
Получение экспертизы происхождения товара в "цифре" теперь доступно на сервисе по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт", сообщает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:14
2024-04-16T15:14
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
торгово-промышленная палата рф
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Получение экспертизы происхождения товара в "цифре" теперь доступно на сервисе по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Цифровая экспертиза автоматизирует процедуры направления пользователем и, при необходимости, дозапроса экспертом документов и сведений, необходимых для оформления акта экспертизы, а также позволяет в электронной форме заключать договоры с уполномоченными ТПП и экспертными организациями и оплачивать их услуги. Теперь взаимодействие с экспертами уполномоченных ТПП и экспертных организаций на протяжении всего цикла оформления сертификата происхождения товара возможно в цифровом формате", - говорится в сообщении.Сертификат происхождения товара - ключевой документ, подтверждающий, что товар произведен или получил значимую переработку в определенной стране. Этот документ может быть требованием экспортного контракта или страны импорта. Предъявление сертификата на таможне в соответствии с международными торговыми соглашениями может значительно снизить или даже аннулировать таможенные пошлины.Воспользовавшись сервисом на платформе "Мой экспорт", пользователи могут заключить электронный договор с уполномоченной торгово-промышленной палатой или экспертной организацией для проведения экспертизы происхождения товара, отправить все требуемые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости предоставления документов на бумажном носителе.Также на платформе можно - в случае запроса дополнительных документов - получать комментарии от эксперта, оплачивать услуги по оформлению акта экспертизы и сертификата происхождения товара и получать акт экспертизы происхождения товара в электронном виде в личном кабинете и использовать только его реквизиты для дальнейшего оформления сертификата через сервис."Обратите внимание: теперь в сервисе для подписания представителем заявления и документов от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе договора на получение услуг уполномоченных ТПП/экспертных организаций, необходимы соответствующие полномочия. Инструкция по формированию доверенности на право подписи доступна на платформе "Мой экспорт", - отмечают в РЭЦ.Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), торгово-промышленная палата рф, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Торгово-промышленная палата РФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Получение экспертизы происхождения товара в "цифре" теперь доступно на сервисе по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Цифровая экспертиза автоматизирует процедуры направления пользователем и, при необходимости, дозапроса экспертом документов и сведений, необходимых для оформления акта экспертизы, а также позволяет в электронной форме заключать договоры с уполномоченными ТПП и экспертными организациями и оплачивать их услуги. Теперь взаимодействие с экспертами уполномоченных ТПП и экспертных организаций на протяжении всего цикла оформления сертификата происхождения товара возможно в цифровом формате", - говорится в сообщении.
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Сертификат происхождения товара - ключевой документ, подтверждающий, что товар произведен или получил значимую переработку в определенной стране. Этот документ может быть требованием экспортного контракта или страны импорта. Предъявление сертификата на таможне в соответствии с международными торговыми соглашениями может значительно снизить или даже аннулировать таможенные пошлины.
Воспользовавшись сервисом на платформе "Мой экспорт", пользователи могут заключить электронный договор с уполномоченной торгово-промышленной палатой или экспертной организацией для проведения экспертизы происхождения товара, отправить все требуемые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости предоставления документов на бумажном носителе.
Также на платформе можно - в случае запроса дополнительных документов - получать комментарии от эксперта, оплачивать услуги по оформлению акта экспертизы и сертификата происхождения товара и получать акт экспертизы происхождения товара в электронном виде в личном кабинете и использовать только его реквизиты для дальнейшего оформления сертификата через сервис.
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"Обратите внимание: теперь в сервисе для подписания представителем заявления и документов от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе договора на получение услуг уполномоченных ТПП/экспертных организаций, необходимы соответствующие полномочия. Инструкция по формированию доверенности на право подписи доступна на платформе "Мой экспорт", - отмечают в РЭЦ.
Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Торгово-промышленная палата РФВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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