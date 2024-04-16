https://ria.ru/20240416/ekspertiza-1940388458.html

Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте"

Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте" - РИА Новости, 16.04.2024

Экспертиза происхождения товара в "цифре" стала доступна на "Моем экспорте"

Получение экспертизы происхождения товара в "цифре" теперь доступно на сервисе по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт", сообщает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:14

2024-04-16T15:14

2024-04-16T15:14

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

торгово-промышленная палата рф

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Получение экспертизы происхождения товара в "цифре" теперь доступно на сервисе по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Цифровая экспертиза автоматизирует процедуры направления пользователем и, при необходимости, дозапроса экспертом документов и сведений, необходимых для оформления акта экспертизы, а также позволяет в электронной форме заключать договоры с уполномоченными ТПП и экспертными организациями и оплачивать их услуги. Теперь взаимодействие с экспертами уполномоченных ТПП и экспертных организаций на протяжении всего цикла оформления сертификата происхождения товара возможно в цифровом формате", - говорится в сообщении.Сертификат происхождения товара - ключевой документ, подтверждающий, что товар произведен или получил значимую переработку в определенной стране. Этот документ может быть требованием экспортного контракта или страны импорта. Предъявление сертификата на таможне в соответствии с международными торговыми соглашениями может значительно снизить или даже аннулировать таможенные пошлины.Воспользовавшись сервисом на платформе "Мой экспорт", пользователи могут заключить электронный договор с уполномоченной торгово-промышленной палатой или экспертной организацией для проведения экспертизы происхождения товара, отправить все требуемые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости предоставления документов на бумажном носителе.Также на платформе можно - в случае запроса дополнительных документов - получать комментарии от эксперта, оплачивать услуги по оформлению акта экспертизы и сертификата происхождения товара и получать акт экспертизы происхождения товара в электронном виде в личном кабинете и использовать только его реквизиты для дальнейшего оформления сертификата через сервис."Обратите внимание: теперь в сервисе для подписания представителем заявления и документов от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе договора на получение услуг уполномоченных ТПП/экспертных организаций, необходимы соответствующие полномочия. Инструкция по формированию доверенности на право подписи доступна на платформе "Мой экспорт", - отмечают в РЭЦ.Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), торгово-промышленная палата рф, вэб.рф (вэб)