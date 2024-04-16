https://ria.ru/20240416/ekoforum-1940368036.html

Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске

Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске - РИА Новости, 16.04.2024

Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске

Все 89 регионов России примут участие во втором Всероссийском экологическом форуме в Челябинске, очный тур которого состоится 17-18 октября 2024 года, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:57

2024-04-16T13:57

2024-04-16T13:57

челябинская область

челябинск

россия

челябинская область

алексей текслер

дмитрий кобылкин

светлана радионова

экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940363928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4829b2787447122b8ff3a344bf06371d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Все 89 регионов России примут участие во втором Всероссийском экологическом форуме в Челябинске, очный тур которого состоится 17-18 октября 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в 2023 году во Всероссийском детском экофоруме приняли участие более 2500 школьников из 18 регионов России. "В этом году заявились 89 регионов России. Челябинская область стала уникальной площадкой для обмена опытом по вопросам экопросвещения детей. Форум показал, как много в России талантливых и увлеченных ребят, выдвигающих смелые новаторские идеи", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, главная задача детского экологического форума – объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить детям навыки экокультуры, настроить на необходимость принимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. "Чтобы получить заметный прогресс через 10-15 лет, нам надо уже сейчас сформировать сообщество юных экологов и поощрять их развитие, в том числе и в части научной деятельности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера. Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что проведение детского экологического форума в Челябинске станет доброй традицией. "Дети, мечтающие связать свою жизнь с экологическими профессиями, раз в год будут съезжаться, получать новые знания, навыки и связи, знакомиться с настоящими наставниками, экспертами. Форум станет местом, где школьники смогут приобретать друзей, и год от года сообщество детского экологического форума будет развиваться и станет определенной ступенью для формирования будущего экологической отрасли", - цитирует пресс-служба слова Кобылкина. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что инспекторский состав Федеральной службы в сфере природопользования готов встретиться с каждым активистом в регионе для поддержки и консультаций. "Делайте лучшие проекты, самые важные и смелые. Наша страна очень нуждается в вас. И экология сегодня – это модно, интересно и востребовано. Челябинская область, наверное, является драйвером здесь по привлечение молодежи, это неслучайно - регион промышленный, регион богатый, нуждается во внимании, регион должен развиваться промышленно, но при этом оставить место для лучшей жизни своих людей на территории Челябинской области. И, конечно, губернатор тратит на это столько сил, столько времени и внимания, это говорит о том, насколько это важно", - цитирует пресс-служба слова Радионовой. По данным пресс-службы правительства региона, в 2024 году форум пройдет в два этапа: первый — в режиме онлайн, второй – очный, в Челябинске. В результате жеребьевки во вторник были распределены 17 номинаций между 89 регионами страны, участники узнали темы для проектов. Так, Челябинской области выпала номинация "Лучший проект по сохранению растений". Регионы сформируют команды, которые смогут представить свои идеи на конкурс экологических проектов. Сильнейшие команды из 51 региона пройдут во второй этап, который состоится в Челябинске 17-18 октября.

https://ria.ru/20231122/ekologiya-delo_kazhdogo-1911127509.html

https://ria.ru/20240306/premiya-1931184329.html

челябинск

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, дмитрий кобылкин, светлана радионова, экология, экология в россии, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)