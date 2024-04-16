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Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске - РИА Новости, 16.04.2024
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Челябинская область
 
13:57 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ekoforum-1940368036.html
Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске
Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске - РИА Новости, 16.04.2024
Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске
Все 89 регионов России примут участие во втором Всероссийском экологическом форуме в Челябинске, очный тур которого состоится 17-18 октября 2024 года, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:57
2024-04-16T13:57
челябинская область
челябинск
россия
челябинская область
алексей текслер
дмитрий кобылкин
светлана радионова
экология
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Все 89 регионов России примут участие во втором Всероссийском экологическом форуме в Челябинске, очный тур которого состоится 17-18 октября 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в 2023 году во Всероссийском детском экофоруме приняли участие более 2500 школьников из 18 регионов России. "В этом году заявились 89 регионов России. Челябинская область стала уникальной площадкой для обмена опытом по вопросам экопросвещения детей. Форум показал, как много в России талантливых и увлеченных ребят, выдвигающих смелые новаторские идеи", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, главная задача детского экологического форума – объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить детям навыки экокультуры, настроить на необходимость принимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. "Чтобы получить заметный прогресс через 10-15 лет, нам надо уже сейчас сформировать сообщество юных экологов и поощрять их развитие, в том числе и в части научной деятельности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера. Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что проведение детского экологического форума в Челябинске станет доброй традицией. "Дети, мечтающие связать свою жизнь с экологическими профессиями, раз в год будут съезжаться, получать новые знания, навыки и связи, знакомиться с настоящими наставниками, экспертами. Форум станет местом, где школьники смогут приобретать друзей, и год от года сообщество детского экологического форума будет развиваться и станет определенной ступенью для формирования будущего экологической отрасли", - цитирует пресс-служба слова Кобылкина. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что инспекторский состав Федеральной службы в сфере природопользования готов встретиться с каждым активистом в регионе для поддержки и консультаций. "Делайте лучшие проекты, самые важные и смелые. Наша страна очень нуждается в вас. И экология сегодня – это модно, интересно и востребовано. Челябинская область, наверное, является драйвером здесь по привлечение молодежи, это неслучайно - регион промышленный, регион богатый, нуждается во внимании, регион должен развиваться промышленно, но при этом оставить место для лучшей жизни своих людей на территории Челябинской области. И, конечно, губернатор тратит на это столько сил, столько времени и внимания, это говорит о том, насколько это важно", - цитирует пресс-служба слова Радионовой. По данным пресс-службы правительства региона, в 2024 году форум пройдет в два этапа: первый — в режиме онлайн, второй – очный, в Челябинске. В результате жеребьевки во вторник были распределены 17 номинаций между 89 регионами страны, участники узнали темы для проектов. Так, Челябинской области выпала номинация "Лучший проект по сохранению растений". Регионы сформируют команды, которые смогут представить свои идеи на конкурс экологических проектов. Сильнейшие команды из 51 региона пройдут во второй этап, который состоится в Челябинске 17-18 октября.
https://ria.ru/20231122/ekologiya-delo_kazhdogo-1911127509.html
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челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, дмитрий кобылкин, светлана радионова, экология, экология в россии, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Челябинская область, Челябинск, Россия, Челябинская область, Алексей Текслер, Дмитрий Кобылкин, Светлана Радионова, Экология, Экология в России, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Все регионы России примут участие в детском экофоруме в Челябинске

© iStock.com / HalfpointУченица на уроке по переработке пластика
Ученица на уроке по переработке пластика - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Halfpoint
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Все 89 регионов России примут участие во втором Всероссийском экологическом форуме в Челябинске, очный тур которого состоится 17-18 октября 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в 2023 году во Всероссийском детском экофоруме приняли участие более 2500 школьников из 18 регионов России.
"В этом году заявились 89 регионов России. Челябинская область стала уникальной площадкой для обмена опытом по вопросам экопросвещения детей. Форум показал, как много в России талантливых и увлеченных ребят, выдвигающих смелые новаторские идеи", - говорится в сообщении.
По словам главы региона Алексея Текслера, главная задача детского экологического форума – объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить детям навыки экокультуры, настроить на необходимость принимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. "Чтобы получить заметный прогресс через 10-15 лет, нам надо уже сейчас сформировать сообщество юных экологов и поощрять их развитие, в том числе и в части научной деятельности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.
Светлана Радионова на конференции по итогам III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора Экология – дело каждого
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Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что проведение детского экологического форума в Челябинске станет доброй традицией. "Дети, мечтающие связать свою жизнь с экологическими профессиями, раз в год будут съезжаться, получать новые знания, навыки и связи, знакомиться с настоящими наставниками, экспертами. Форум станет местом, где школьники смогут приобретать друзей, и год от года сообщество детского экологического форума будет развиваться и станет определенной ступенью для формирования будущего экологической отрасли", - цитирует пресс-служба слова Кобылкина.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что инспекторский состав Федеральной службы в сфере природопользования готов встретиться с каждым активистом в регионе для поддержки и консультаций. "Делайте лучшие проекты, самые важные и смелые. Наша страна очень нуждается в вас. И экология сегодня – это модно, интересно и востребовано. Челябинская область, наверное, является драйвером здесь по привлечение молодежи, это неслучайно - регион промышленный, регион богатый, нуждается во внимании, регион должен развиваться промышленно, но при этом оставить место для лучшей жизни своих людей на территории Челябинской области. И, конечно, губернатор тратит на это столько сил, столько времени и внимания, это говорит о том, насколько это важно", - цитирует пресс-служба слова Радионовой.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 10:00
По данным пресс-службы правительства региона, в 2024 году форум пройдет в два этапа: первый — в режиме онлайн, второй – очный, в Челябинске. В результате жеребьевки во вторник были распределены 17 номинаций между 89 регионами страны, участники узнали темы для проектов. Так, Челябинской области выпала номинация "Лучший проект по сохранению растений". Регионы сформируют команды, которые смогут представить свои идеи на конкурс экологических проектов. Сильнейшие команды из 51 региона пройдут во второй этап, который состоится в Челябинске 17-18 октября.
 
Челябинская областьЧелябинскРоссияЧелябинская областьАлексей ТекслерДмитрий КобылкинСветлана РадионоваЭкологияЭкология в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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