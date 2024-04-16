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Дуров дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 16.04.2024
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14:55 16.04.2024 (обновлено: 15:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/durov-1940382893.html
Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Дуров дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 16.04.2024
Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, материал выйдет "совсем скоро". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:55
2024-04-16T15:22
россия
павел дуров
такер карлсон
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, материал выйдет "совсем скоро". "Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан выступать перед журналистами, представляющими различные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, таким образом основатель мессенджера может оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать историю площадки всем желающим. В марте интервью с Дуровым опубликовала газета Financial Times. "Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - добавил он. В феврале американский журналист опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
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россия, павел дуров, такер карлсон, в мире
Россия, Павел Дуров, Такер Карлсон, В мире
Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Дуров дал интервью Такеру Карлсону и пообещал релиз в ближайшее время

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, материал выйдет "совсем скоро".
"Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан выступать перед журналистами, представляющими различные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, таким образом основатель мессенджера может оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать историю площадки всем желающим. В марте интервью с Дуровым опубликовала газета Financial Times.
"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - добавил он.
В феврале американский журналист опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
9 февраля, 10:36
 
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