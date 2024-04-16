Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе
Девочка из Владивостока уехала в город Артем, боясь наказания за разбитую вазу
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, мать ребёнка обратилась в полицию, были организованы поиски.
По данным УМВД, девочку искали на детских площадках, осматривали заброшенные здания, гаражные кооперативы. Ребёнка обнаружили в соседнем городе Артёме на улице Интернациональной сотрудники патрульно-постовой службы капитан полиции Андрей Ахметзянов и сержант полиции Илья Чаус.
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"Школьница рассказала полицейским, что разбила вазу. Испугавшись, что родители будут ее ругать, решила уйти из дома. После этого отправилась на междугородном автобусе в город Артём, однако заблудилась и бродила по городу, пока ее не увидели сотрудники полиции. Юную путешественницу передали законным представителям", - говорится в сообщении.
С девочкой и её родителями провели профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, информирует УМВД региона.
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