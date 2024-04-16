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Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе - РИА Новости, 16.04.2024
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13:59 16.04.2024 (обновлено: 14:04 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/devochka-1940368585.html
Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе
Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе - РИА Новости, 16.04.2024
Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе
Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:59
2024-04-16T14:04
происшествия
владивосток
россия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, мать ребёнка обратилась в полицию, были организованы поиски. По данным УМВД, девочку искали на детских площадках, осматривали заброшенные здания, гаражные кооперативы. Ребёнка обнаружили в соседнем городе Артёме на улице Интернациональной сотрудники патрульно-постовой службы капитан полиции Андрей Ахметзянов и сержант полиции Илья Чаус. "Школьница рассказала полицейским, что разбила вазу. Испугавшись, что родители будут ее ругать, решила уйти из дома. После этого отправилась на междугородном автобусе в город Артём, однако заблудилась и бродила по городу, пока ее не увидели сотрудники полиции. Юную путешественницу передали законным представителям", - говорится в сообщении. С девочкой и её родителями провели профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, информирует УМВД региона.
https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html
владивосток
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, артем
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Артем
Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе

Девочка из Владивостока уехала в город Артем, боясь наказания за разбитую вазу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, мать ребёнка обратилась в полицию, были организованы поиски.
По данным УМВД, девочку искали на детских площадках, осматривали заброшенные здания, гаражные кооперативы. Ребёнка обнаружили в соседнем городе Артёме на улице Интернациональной сотрудники патрульно-постовой службы капитан полиции Андрей Ахметзянов и сержант полиции Илья Чаус.
«
"Школьница рассказала полицейским, что разбила вазу. Испугавшись, что родители будут ее ругать, решила уйти из дома. После этого отправилась на междугородном автобусе в город Артём, однако заблудилась и бродила по городу, пока ее не увидели сотрудники полиции. Юную путешественницу передали законным представителям", - говорится в сообщении.
С девочкой и её родителями провели профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, информирует УМВД региона.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайАртем
 
 
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