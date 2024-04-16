https://ria.ru/20240416/devochka-1940368585.html

Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе

Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе - РИА Новости, 16.04.2024

Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе

Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:59

2024-04-16T13:59

2024-04-16T14:04

происшествия

владивосток

россия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке, испугавшись наказания за разбитую вазу, полицейские нашли ее в соседнем городе Артёме, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, мать ребёнка обратилась в полицию, были организованы поиски. По данным УМВД, девочку искали на детских площадках, осматривали заброшенные здания, гаражные кооперативы. Ребёнка обнаружили в соседнем городе Артёме на улице Интернациональной сотрудники патрульно-постовой службы капитан полиции Андрей Ахметзянов и сержант полиции Илья Чаус. "Школьница рассказала полицейским, что разбила вазу. Испугавшись, что родители будут ее ругать, решила уйти из дома. После этого отправилась на междугородном автобусе в город Артём, однако заблудилась и бродила по городу, пока ее не увидели сотрудники полиции. Юную путешественницу передали законным представителям", - говорится в сообщении. С девочкой и её родителями провели профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, информирует УМВД региона.

https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, артем