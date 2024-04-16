https://ria.ru/20240416/briks-1940424726.html

Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС

Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС - РИА Новости, 16.04.2024

Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС

США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:19

2024-04-16T17:19

2024-04-16T17:22

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москва

сергей лавров

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта работа, мы это знаем, все более серьезно беспокоит США и их союзников, которые понимают, что если эта работа увенчается успехом, а мы добьемся этого, это поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада", - сказал он в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Как отметил министр, Москва "заинтересована в повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой и торговой системах, развитии межбанковской кооперации, расширении использования национальных валют, объединения усилий по созданию рейтингового агентства, собственной биржи". С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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сша, россия, москва, сергей лавров, брикс, единая россия