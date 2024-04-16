https://ria.ru/20240416/briks-1940424726.html
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС - РИА Новости, 16.04.2024
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС
США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:19
2024-04-16T17:19
2024-04-16T17:22
сша
россия
москва
сергей лавров
брикс
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта работа, мы это знаем, все более серьезно беспокоит США и их союзников, которые понимают, что если эта работа увенчается успехом, а мы добьемся этого, это поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада", - сказал он в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Как отметил министр, Москва "заинтересована в повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой и торговой системах, развитии межбанковской кооперации, расширении использования национальных валют, объединения усилий по созданию рейтингового агентства, собственной биржи". С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20231127/lavrov-1912116081.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc2377302c1ef4c4b81aa1e9411e68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, сергей лавров, брикс, единая россия
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, Единая Россия
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС
Лавров: США и их союзники все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС