Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 16.04.2024 (обновлено: 17:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/briks-1940424726.html
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС - РИА Новости, 16.04.2024
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС
США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:19
2024-04-16T17:22
сша
россия
москва
сергей лавров
брикс
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта работа, мы это знаем, все более серьезно беспокоит США и их союзников, которые понимают, что если эта работа увенчается успехом, а мы добьемся этого, это поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада", - сказал он в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Как отметил министр, Москва "заинтересована в повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой и торговой системах, развитии межбанковской кооперации, расширении использования национальных валют, объединения усилий по созданию рейтингового агентства, собственной биржи". С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20231127/lavrov-1912116081.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc2377302c1ef4c4b81aa1e9411e68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, сергей лавров, брикс, единая россия
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, Единая Россия
Лавров рассказал, как Запад относится к работе стран БРИКС

Лавров: США и их союзники все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Эта работа, мы это знаем, все более серьезно беспокоит США и их союзников, которые понимают, что если эта работа увенчается успехом, а мы добьемся этого, это поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада", - сказал он в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Как отметил министр, Москва "заинтересована в повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой и торговой системах, развитии межбанковской кооперации, расширении использования национальных валют, объединения усилий по созданию рейтингового агентства, собственной биржи".
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС
27 ноября 2023, 13:56
 
СШАРоссияМоскваСергей ЛавровБРИКСЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала