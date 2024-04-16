https://ria.ru/20240416/blokirovka-1940425754.html
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.04.2024
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме
Instagram* не будет разблокирован до конца спецоперации, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:24
2024-04-16T17:24
2024-04-16T17:24
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Instagram* не будет разблокирован до конца спецоперации, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, YouTube не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", - сказал Горелкин на встрече с участниками Мастерской новых медиа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, youtube
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме
Депутат Горелкин: Instagram не будет разблокирован до конца спецоперации