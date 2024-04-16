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Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.04.2024
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17:24 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/blokirovka-1940425754.html
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.04.2024
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме
Instagram* не будет разблокирован до конца спецоперации, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:24
2024-04-16T17:24
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Instagram* не будет разблокирован до конца спецоперации, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. &quot;До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, YouTube не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно&quot;, - сказал Горелкин на встрече с участниками Мастерской новых медиа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, youtube
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube
Instagram* не разблокируют до конца спецоперации, заявили в Госдуме

Депутат Горелкин: Instagram не будет разблокирован до конца спецоперации

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Instagram* не будет разблокирован до конца спецоперации, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
«

"До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, YouTube не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", - сказал Горелкин на встрече с участниками Мастерской новых медиа.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ТехнологииРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФYouTube
 
 
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