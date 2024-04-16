https://ria.ru/20240416/basseyn-1940327445.html
Бочкарев: бассейн с панорамным остеклением появится в Марьиной Роще
Бочкарев: бассейн с панорамным остеклением появится в Марьиной Роще - РИА Новости, 16.04.2024
Бочкарев: бассейн с панорамным остеклением появится в Марьиной Роще
Пространство с фитнес-центром, 25-метровым бассейном и спа-зоной появится в районе Марьина Роща в Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:59
2024-04-16T10:59
2024-04-16T11:02
москва
марьина роща
андрей бочкарев
юлиана княжевская
москомархитектура
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пространство с фитнес-центром, 25-метровым бассейном и спа-зоной появится в районе Марьина Роща в Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. Речь идет о жилом комплексе Tate на улице Веткина общей площадью 98,2 тысячи квадратных метров. "В рамках строительства двух жилых корпусов, рассчитанных на 1104 квартиры, появится шестиэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить фитнес-центр общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров с 25-метровым бассейном и спа-зоной. Также предусмотрены офисные помещения площадью 2,1 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, бассейн будет с панорамным остеклением. Построить объект с фитнес-центром планируется до конца 2027 года. "Активное градостроительное развитие столицы сосредоточено не только на возведении новых объектов, но также на создании благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха. В частности, это достигается и созданием новых рекреационных зон", – добавила в свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
https://ria.ru/20240411/renovatsiya-1939359649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, марьина роща, андрей бочкарев, юлиана княжевская, москомархитектура, стройкомплекс москвы
Москва, Марьина роща, Андрей Бочкарев, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пространство с фитнес-центром, 25-метровым бассейном и спа-зоной появится в районе Марьина Роща в Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Речь идет о жилом комплексе Tate на улице Веткина общей площадью 98,2 тысячи квадратных метров.
"В рамках строительства двух жилых корпусов, рассчитанных на 1104 квартиры, появится шестиэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить фитнес-центр общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров с 25-метровым бассейном и спа-зоной. Также предусмотрены офисные помещения площадью 2,1 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
По его словам, бассейн будет с панорамным остеклением. Построить объект с фитнес-центром планируется до конца 2027 года.
"Активное градостроительное развитие столицы сосредоточено не только на возведении новых объектов, но также на создании благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха. В частности, это достигается и созданием новых рекреационных зон", – добавила в свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
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