https://ria.ru/20240416/ataka-1940479446.html

СМИ: Израиль уже определился, как отреагирует на атаку Ирана

СМИ: Израиль уже определился, как отреагирует на атаку Ирана - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ: Израиль уже определился, как отреагирует на атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана, но все еще выбирает срок, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T23:56

2024-04-16T23:56

2024-04-16T23:56

в мире

израиль

иран

сирия

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана, но все еще выбирает срок, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. "Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками... Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться", - сообщает издание. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем