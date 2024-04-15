https://ria.ru/20240415/zoloto-1940034768.html

Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль

Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024

Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль

Стоимость золота растет на 1% после атаки Ирана на Израиль, приближается к 2400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:19

2024-04-15T01:19

2024-04-15T01:19

в мире

иран

израиль

сирия

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стоимость золота растет на 1% после атаки Ирана на Израиль, приближается к 2400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 1.10 мск, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 25,3 доллара, или на 1,08%, до 2385,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,48%, до 28,385 доллара за унцию. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240412/zoloto-1939584564.html

https://ria.ru/20240414/afg-1939928166.html

иран

израиль

сирия

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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем