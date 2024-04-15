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Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
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01:19 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zoloto-1940034768.html
Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль
Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль
Стоимость золота растет на 1% после атаки Ирана на Израиль, приближается к 2400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T01:19
2024-04-15T01:19
в мире
иран
израиль
сирия
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стоимость золота растет на 1% после атаки Ирана на Израиль, приближается к 2400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 1.10 мск, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 25,3 доллара, или на 1,08%, до 2385,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,48%, до 28,385 доллара за унцию. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240412/zoloto-1939584564.html
https://ria.ru/20240414/afg-1939928166.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Цена золота выросла после атаки Ирана на Израиль

Цена золота выросла на один процент после атаки Ирана на Израиль

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стоимость золота растет на 1% после атаки Ирана на Израиль, приближается к 2400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.10 мск, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 25,3 доллара, или на 1,08%, до 2385,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,48%, до 28,385 доллара за унцию.
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Эксперт назвал главные причины роста цен на золото
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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