https://ria.ru/20240415/zemlya-1940201551.html

В сельском поселении Ростовской области провалилась земля

В сельском поселении Ростовской области провалилась земля - РИА Новости, 15.04.2024

В сельском поселении Ростовской области провалилась земля

В Красносулинском районе Ростовской области провалился участок земли, сообщил РИА Новости представитель местной администрации. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:53

2024-04-15T16:53

2024-04-15T17:55

происшествия

красносулинский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Красносулинском районе Ростовской области провалился участок земли, сообщил РИА Новости представитель местной администрации."Сегодня в поле обнаружили (провал земли. — Прим. ред.) в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. Это земли сельхозназначения", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас это место уже засыпали, никакой опасности нет. "Точно сказать, в связи с чем возникло обрушение, нельзя, специалисты определят", — заявил представитель районной администрации.При этом он уточнил, что на этой территории нет действующих шахт.Как отметил сотрудник Московского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Михаил Дорошенков, провал земли в поле в Ростовской области похож на карстовую воронку. Подземные воды растворяют известняк, мел, гипс, каменную соль и некоторые другие породы, из-за чего образуются подземные полости и пещеры, своды которых могут обрушаться и образовывать такие воронки, пояснил он.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

красносулинский район

ростовская область

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происшествия, красносулинский район, ростовская область