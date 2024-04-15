Рейтинг@Mail.ru
В сельском поселении Ростовской области провалилась земля - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 15.04.2024 (обновлено: 17:55 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/zemlya-1940201551.html
В сельском поселении Ростовской области провалилась земля
В сельском поселении Ростовской области провалилась земля - РИА Новости, 15.04.2024
В сельском поселении Ростовской области провалилась земля
В Красносулинском районе Ростовской области провалился участок земли, сообщил РИА Новости представитель местной администрации. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:53
2024-04-15T17:55
происшествия
красносулинский район
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940203931_0:98:283:257_1920x0_80_0_0_8fc7bf6fef2dc7377e4771a3cf991d01.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Красносулинском районе Ростовской области провалился участок земли, сообщил РИА Новости представитель местной администрации."Сегодня в поле обнаружили (провал земли. — Прим. ред.) в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. Это земли сельхозназначения", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас это место уже засыпали, никакой опасности нет. "Точно сказать, в связи с чем возникло обрушение, нельзя, специалисты определят", — заявил представитель районной администрации.При этом он уточнил, что на этой территории нет действующих шахт.Как отметил сотрудник Московского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Михаил Дорошенков, провал земли в поле в Ростовской области похож на карстовую воронку. Подземные воды растворяют известняк, мел, гипс, каменную соль и некоторые другие породы, из-за чего образуются подземные полости и пещеры, своды которых могут обрушаться и образовывать такие воронки, пояснил он.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
красносулинский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940203931_0:72:283:284_1920x0_80_0_0_bf383b70b60d5fc19f3cd23c75cb0520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красносулинский район, ростовская область
Происшествия, Красносулинский район, Ростовская область
В сельском поселении Ростовской области провалилась земля

В Красносулинском районе Ростовской области в поле провалился участок земли

© Кадр видео из соцсетейПровал на поле в одном из сел Ростовской области
Провал на поле в одном из сел Ростовской области
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Красносулинском районе Ростовской области провалился участок земли, сообщил РИА Новости представитель местной администрации.
"Сегодня в поле обнаружили (провал земли. — Прим. ред.) в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. Это земли сельхозназначения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас это место уже засыпали, никакой опасности нет.
"Точно сказать, в связи с чем возникло обрушение, нельзя, специалисты определят", — заявил представитель районной администрации.
При этом он уточнил, что на этой территории нет действующих шахт.
Как отметил сотрудник Московского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Михаил Дорошенков, провал земли в поле в Ростовской области похож на карстовую воронку.
Подземные воды растворяют известняк, мел, гипс, каменную соль и некоторые другие породы, из-за чего образуются подземные полости и пещеры, своды которых могут обрушаться и образовывать такие воронки, пояснил он.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
3 апреля, 13:26
 
ПроисшествияКрасносулинский районРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала