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"Просто поразительно". Зеленский сравнил Украину с Израилем и опозорился - РИА Новости, 15.04.2024
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15:53 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zelenskiy-1940182558.html
"Просто поразительно". Зеленский сравнил Украину с Израилем и опозорился
"Просто поразительно". Зеленский сравнил Украину с Израилем и опозорился - РИА Новости, 15.04.2024
"Просто поразительно". Зеленский сравнил Украину с Израилем и опозорился
Читатели Гуанча раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сравнил свою страну с Израилем после атаки Ирана. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:53
2024-04-15T15:53
обострение ситуации между ираном и израилем
министерство обороны сша
оон
владимир зеленский
украина
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Гуанча раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сравнил свою страну с Израилем после атаки Ирана.Накануне в публикации в соцсети X глава киевского режима написал, что Украина становится целью массированных воздушных ударов, поэтому знает, что испытал Израиль. Он также вновь обратился к конгрессу США с просьбой о поддержке."А что делал Зеленский, когда Израиль бил по посольству Ирана?", — задался вопросом пользователь."Известный во всем мире побирушка, наркоман, актеришка и обманщик", — добавил второй."В предыдущие два года Зеленский был на Западе почетным гостем. В этом году он стал попрошайкой. В следующем, судя по всему, в глазах США и Европы он станет преступником", — заметил другой."Он сам стал нацистом, организует теракты на территории России, и ему еще хватает наглости осуждать других? Просто поразительно, почему США и Европа никак не реагируют на действия киевского режима и попустительствуют ему?" — возмутился комментатор."Ему уже дали сотни миллиардов, но он так и не выиграл. Неужели еще 60 миллиардов обеспечат ему победу? Пусть Америку и возглавляют торговцы оружием, даже они не могут тратить столько денег", — поделился мнением читатель."К Зеленскому охладели, так что он везде пытается обрести это чувство собственной значимости. А помните тот гром аплодисментов, которым в свое время встретили его выступление в конгрессе?" — резюмировали под публикацией.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействовали от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed.ЦАХАЛ привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил о намерении поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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обострение ситуации между ираном и израилем, министерство обороны сша, оон, владимир зеленский, украина, иран, израиль, в мире
Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Министерство обороны США, ООН, Владимир Зеленский, Украина, Иран, Израиль, В мире

"Просто поразительно". Зеленский сравнил Украину с Израилем и опозорился

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Гуанча раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сравнил свою страну с Израилем после атаки Ирана.
Накануне в публикации в соцсети X глава киевского режима написал, что Украина становится целью массированных воздушных ударов, поэтому знает, что испытал Израиль. Он также вновь обратился к конгрессу США с просьбой о поддержке.
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"А что делал Зеленский, когда Израиль бил по посольству Ирана?", — задался вопросом пользователь.
"Известный во всем мире побирушка, наркоман, актеришка и обманщик", — добавил второй.
"В предыдущие два года Зеленский был на Западе почетным гостем. В этом году он стал попрошайкой. В следующем, судя по всему, в глазах США и Европы он станет преступником", — заметил другой.
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"Он сам стал нацистом, организует теракты на территории России, и ему еще хватает наглости осуждать других? Просто поразительно, почему США и Европа никак не реагируют на действия киевского режима и попустительствуют ему?" — возмутился комментатор.
"Ему уже дали сотни миллиардов, но он так и не выиграл. Неужели еще 60 миллиардов обеспечат ему победу? Пусть Америку и возглавляют торговцы оружием, даже они не могут тратить столько денег", — поделился мнением читатель.
"К Зеленскому охладели, так что он везде пытается обрести это чувство собственной значимости. А помните тот гром аплодисментов, которым в свое время встретили его выступление в конгрессе?" — резюмировали под публикацией.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействовали от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed.
ЦАХАЛ привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил о намерении поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемМинистерство обороны СШАООНВладимир ЗеленскийУкраинаИранИзраильВ мире
 
 
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