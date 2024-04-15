В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана"
В Петербурге задержали зацепера, ехавшего из Москвы между вагонами "Сапсана"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выявили 17-летнего зацепера, который доехал из Москвы до Санкт-Петербурга между вагонами высокоскоростного поезда, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Зацепера обнаружили между вагонами высокоскоростного поезда сообщением "Москва–Санкт-Петербург" на Московском вокзале.
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"Установлено, что 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина. Однако по прибытии на Московский вокзал Северной столицы он был задержан сотрудниками транспортной полиции", - говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составили два административных протокола. С ним также провели профилактическую беседу.
До приезда родителей юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Средняя скорость "Сапсана" на маршруте Москва — Санкт-Петербург составляет 200 километров в час, на некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час.