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В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана" - РИА Новости, 15.04.2024
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21:51 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zatseper-1940266326.html
В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана"
В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана" - РИА Новости, 15.04.2024
В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана"
Сотрудники транспортной полиции выявили 17-летнего зацепера, который доехал из Москвы до Санкт-Петербурга между вагонами высокоскоростного поезда, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:51
2024-04-15T21:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выявили 17-летнего зацепера, который доехал из Москвы до Санкт-Петербурга между вагонами высокоскоростного поезда, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Инцидент произошел в минувшие выходные. Зацепера обнаружили между вагонами высокоскоростного поезда сообщением "Москва–Санкт-Петербург" на Московском вокзале. "Установлено, что 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина. Однако по прибытии на Московский вокзал Северной столицы он был задержан сотрудниками транспортной полиции", - говорится в сообщении. В отношении нарушителя составили два административных протокола. С ним также провели профилактическую беседу. До приезда родителей юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Средняя скорость "Сапсана" на маршруте Москва — Санкт-Петербург составляет 200 километров в час, на некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час.
https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html
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происшествия, москва, санкт-петербург, россия
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали зацепера, проехавшегося между вагонами "Сапсана"

В Петербурге задержали зацепера, ехавшего из Москвы между вагонами "Сапсана"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выявили 17-летнего зацепера, который доехал из Москвы до Санкт-Петербурга между вагонами высокоскоростного поезда, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Зацепера обнаружили между вагонами высокоскоростного поезда сообщением "Москва–Санкт-Петербург" на Московском вокзале.
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"Установлено, что 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина. Однако по прибытии на Московский вокзал Северной столицы он был задержан сотрудниками транспортной полиции", - говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составили два административных протокола. С ним также провели профилактическую беседу.
До приезда родителей юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Средняя скорость "Сапсана" на маршруте Москва — Санкт-Петербург составляет 200 километров в час, на некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час.
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