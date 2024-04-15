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В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:06
2024-04-15T12:06
2024-04-15T12:30
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем их (санкции. — Прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что после введения санкций произошла дестабилизация цен в этом сегменте рынка. Так, по состоянию на 09:43 мск фьючерс на алюминий дорожает на 5,44%, до 2616 долларов за тонну. В ходе торгов цена достигала максимальных с июня 2022 года 2725 долларов.В пятницу, 12 апреля, американский Минфин сообщил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. К ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.Как следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade, в США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля — на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Британия импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом, на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию — 0,003%.Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
https://ria.ru/20240413/vektor-1939795251.html
https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html
https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908528550.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, великобритания, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Песков назвал запрет ввоза алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием