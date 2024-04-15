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В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России - РИА Новости, 15.04.2024
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12:06 15.04.2024 (обновлено: 12:30 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:06
2024-04-15T12:30
экономика
цены на нефть
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем их (санкции. — Прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что после введения санкций произошла дестабилизация цен в этом сегменте рынка. Так, по состоянию на 09:43 мск фьючерс на алюминий дорожает на 5,44%, до 2616 долларов за тонну. В ходе торгов цена достигала максимальных с июня 2022 года 2725 долларов.В пятницу, 12 апреля, американский Минфин сообщил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. К ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.Как следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade, в США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля — на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Британия импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом, на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию — 0,003%.Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
https://ria.ru/20240413/vektor-1939795251.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, великобритания, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России

Песков назвал запрет ввоза алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием

© Pixabay / Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминиевый завод. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем их (санкции. — Прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля.
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Он отметил, что после введения санкций произошла дестабилизация цен в этом сегменте рынка. Так, по состоянию на 09:43 мск фьючерс на алюминий дорожает на 5,44%, до 2616 долларов за тонну. В ходе торгов цена достигала максимальных с июня 2022 года 2725 долларов.
В пятницу, 12 апреля, американский Минфин сообщил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. К ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.
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5 марта, 02:55
Как следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade, в США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля — на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Британия импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.
При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом, на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию — 0,003%.
Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАВеликобританияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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