https://ria.ru/20240415/vyplaty-1940192011.html
Азаров поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка
Азаров поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 15.04.2024
Азаров поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить оформление первоочередных выплат пострадавшим от паводка в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:22
2024-04-15T16:22
2024-04-15T16:22
самарская область
дмитрий азаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940185018_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_4ef2bcb630f057db41683562033abd52.jpg
САМАРА, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить оформление первоочередных выплат пострадавшим от паводка в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. Азаров в понедельник выехал в пострадавший от паводка Богатовский район и встретился с жителями поселка Заливной, где ситуация на сегодняшний день оценивается как наиболее тревожная. В поселке подтоплено здание школы и детского сада, а также около 70 домов, в которых проживают 119 человек, в том числе 30 детей, и 80 приусадебных участков. Из Заливного были эвакуированы 39 жителей. Как отметили в пресс-службе, в Самарской области оперативно решили вопросы по выплатам пострадавшим из-за паводка на первоочередные нужды из расчета 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. По поручению руководителя региона в Заливном работают специалисты министерства социально-демографической и семейной политики региона, чтобы помочь людям в оформлении необходимых документов. "Я попросил оформить все бумаги сегодня и провести выплаты в течение двух дней", – приводятся в сообщении слова Азарова. Губернатор также напомнил о принятом решении выплатить частичную компенсацию в размере 100 тысяч рублей владельцам жилых домов, потерявшие имущество в результате паводка. Также будет оказана помощь в восстановлении домов. "Здесь потребуется чуть больше времени, потому что нужно оценить, какой ущерб нанесла стихия. После этого помощь будем оказывать. Знаю, что решение принято и на муниципальном уровне, но и на региональном уровне мы эту работу будем проводить, но после того, как вода уйдет. Динамика положительная есть, за ночь по разным оценкам вода спала на 20 сантиметров. Надеемся, что в течение двух суток ситуация улучшится", - пояснил Азаров на встрече с жителями. Ситуация с прохождением паводка в Богатовском районе была также рассмотрена на оперативном совещании в правительстве области. "По предварительным данным МЧС , небывало высокий уровень воды в Богатовском районе связан с аномально высокими сбросами с Сорочинского водохранилища. Понятно, что системный разбор сложившейся ситуации еще впереди. Сейчас нам необходимо сконцентрировать усилия для того, чтобы справиться с паводком, с последствиями, которые паводок нанес не только Богатовскому, но и другим районам – Борскому, Кинель-Черкасскому, Нефтегорскому, куда сейчас идет большая вода. И оказать всю необходимую помощь людям", – подчеркнул Азаров. Губернатор отметил, что в текущий ситуации необходимо осуществлять первоочередные выплаты по 10 тысяч рублей людям, пострадавшим от паводка, гораздо быстрее. "Здесь, конечно, большая ответственность и глав муниципальных районов, поскольку первичную помощь в оформлении документов, заявлений от людей местная власть должна оказывать. Знаю, что и на местном уровне принято специальное решение о помощи, например, в Богатовском районе, также из расчета 10 тысяч рублей на человека. Коллеги, нужно ускоряться с этими выплатами", - подчеркнул он. Глава региона отметил, что в зоне особого внимания должны быть семьи военнослужащих, чьи дома пострадали от паводка. "В первоочередном и комплексном порядке помощь будем там оказывать", – заявил он. Он также поручил главам муниципалитетов оказать жителям, чье имущество было застраховано, максимальное содействие в получении страховых выплат. В настоящий момент в Богатовском районе всего в зоне затопления находится 10 населенных пунктов. Для ликвидации последствий ЧС в район привлечено более 50 человек и 20 единиц техники. Развернуто три пункта временного пребывания, каждый из которых рассчитан на 50 койко-мест, добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ru/20240408/samara-1938710677.html
https://ria.ru/20240411/opolzen-1939458438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, наводнения в россии — 2024
Самарская область, Дмитрий Азаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России, Наводнения в России — 2024
САМАРА, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить оформление первоочередных выплат пострадавшим от паводка в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Азаров в понедельник выехал в пострадавший от паводка Богатовский район и встретился с жителями поселка Заливной, где ситуация на сегодняшний день оценивается как наиболее тревожная. В поселке подтоплено здание школы и детского сада, а также около 70 домов, в которых проживают 119 человек, в том числе 30 детей, и 80 приусадебных участков. Из Заливного были эвакуированы 39 жителей.
Как отметили в пресс-службе, в Самарской области оперативно решили вопросы по выплатам пострадавшим из-за паводка на первоочередные нужды из расчета 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. По поручению руководителя региона в Заливном работают специалисты министерства социально-демографической и семейной политики региона, чтобы помочь людям в оформлении необходимых документов.
"Я попросил оформить все бумаги сегодня и провести выплаты в течение двух дней", – приводятся в сообщении слова Азарова.
Губернатор также напомнил о принятом решении выплатить частичную компенсацию в размере 100 тысяч рублей владельцам жилых домов, потерявшие имущество в результате паводка. Также будет оказана помощь в восстановлении домов.
«
"Здесь потребуется чуть больше времени, потому что нужно оценить, какой ущерб нанесла стихия. После этого помощь будем оказывать. Знаю, что решение принято и на муниципальном уровне, но и на региональном уровне мы эту работу будем проводить, но после того, как вода уйдет. Динамика положительная есть, за ночь по разным оценкам вода спала на 20 сантиметров. Надеемся, что в течение двух суток ситуация улучшится", - пояснил Азаров на встрече с жителями.
Ситуация с прохождением паводка в Богатовском районе была также рассмотрена на оперативном совещании в правительстве области.
"По предварительным данным МЧС
, небывало высокий уровень воды в Богатовском районе связан с аномально высокими сбросами с Сорочинского водохранилища. Понятно, что системный разбор сложившейся ситуации еще впереди. Сейчас нам необходимо сконцентрировать усилия для того, чтобы справиться с паводком, с последствиями, которые паводок нанес не только Богатовскому, но и другим районам – Борскому, Кинель-Черкасскому, Нефтегорскому, куда сейчас идет большая вода. И оказать всю необходимую помощь людям", – подчеркнул Азаров.
Губернатор отметил, что в текущий ситуации необходимо осуществлять первоочередные выплаты по 10 тысяч рублей людям, пострадавшим от паводка, гораздо быстрее.
«
"Здесь, конечно, большая ответственность и глав муниципальных районов, поскольку первичную помощь в оформлении документов, заявлений от людей местная власть должна оказывать. Знаю, что и на местном уровне принято специальное решение о помощи, например, в Богатовском районе, также из расчета 10 тысяч рублей на человека. Коллеги, нужно ускоряться с этими выплатами", - подчеркнул он.
Глава региона отметил, что в зоне особого внимания должны быть семьи военнослужащих, чьи дома пострадали от паводка. "В первоочередном и комплексном порядке помощь будем там оказывать", – заявил он.
Он также поручил главам муниципалитетов оказать жителям, чье имущество было застраховано, максимальное содействие в получении страховых выплат.
В настоящий момент в Богатовском районе всего в зоне затопления находится 10 населенных пунктов. Для ликвидации последствий ЧС в район привлечено более 50 человек и 20 единиц техники. Развернуто три пункта временного пребывания, каждый из которых рассчитан на 50 койко-мест, добавили в пресс-службе.