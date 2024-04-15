https://ria.ru/20240415/vtsiom-1940083169.html

Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни

Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни - РИА Новости, 15.04.2024

Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни

Почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет, что весьма часто сталкивается с неприятностями и стрессом в своей жизни, при этом суммарно 90% говорят о том, что... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:47

2024-04-15T10:47

2024-04-15T13:35

общество

вциом

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет, что весьма часто сталкивается с неприятностями и стрессом в своей жизни, при этом суммарно 90% говорят о том, что стресс присутствует в их жизни, сообщает ВЦИОМ. Согласно исследованию, 19% россиян весьма часто сталкиваются со стрессом: живут в стрессовой обстановке 6% и еще 13% заявили, что стресс довольно часто появляется в их жизни. В общей массе опрошенные же отметили, что сталкиваются со стрессом редко (34%) или иногда (37%). При этом о том, что в их жизни нет стресса, сказали лишь 8% респондентов, еще 2% затруднились с ответом. Для того, чтобы справиться с напряжением 11% опрошенных предпочитают выходить на прогулки на природу, аналогичное число заявили, что просто стараются успокоиться, думая о хорошем, или занимаются медитацией. Спортом снимают стрессовые состояния лишь 9% россиян, музыкой - 6%. При этом еще 6% россиян заявили, что снимают стресс различными успокоительными препаратами, а 5% сказали, что пьют алкоголь, следует из данных ВЦИОМ. Большая часть россиян (84%) никогда не обращались за психологической помощью, в последние шесть месяцев к психологу ходили всего 5% опрошенных, а в целом к психологах ходил только каждый десятый опрошенный, говорится в исследовании. Опрос проводился 6 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240102/opros-1919432958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом