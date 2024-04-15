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Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни - РИА Новости, 15.04.2024
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10:47 15.04.2024 (обновлено: 13:35 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vtsiom-1940083169.html
Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни
Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни - РИА Новости, 15.04.2024
Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни
Почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет, что весьма часто сталкивается с неприятностями и стрессом в своей жизни, при этом суммарно 90% говорят о том, что... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:47
2024-04-15T13:35
общество
вциом
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет, что весьма часто сталкивается с неприятностями и стрессом в своей жизни, при этом суммарно 90% говорят о том, что стресс присутствует в их жизни, сообщает ВЦИОМ. Согласно исследованию, 19% россиян весьма часто сталкиваются со стрессом: живут в стрессовой обстановке 6% и еще 13% заявили, что стресс довольно часто появляется в их жизни. В общей массе опрошенные же отметили, что сталкиваются со стрессом редко (34%) или иногда (37%). При этом о том, что в их жизни нет стресса, сказали лишь 8% респондентов, еще 2% затруднились с ответом. Для того, чтобы справиться с напряжением 11% опрошенных предпочитают выходить на прогулки на природу, аналогичное число заявили, что просто стараются успокоиться, думая о хорошем, или занимаются медитацией. Спортом снимают стрессовые состояния лишь 9% россиян, музыкой - 6%. При этом еще 6% россиян заявили, что снимают стресс различными успокоительными препаратами, а 5% сказали, что пьют алкоголь, следует из данных ВЦИОМ. Большая часть россиян (84%) никогда не обращались за психологической помощью, в последние шесть месяцев к психологу ходили всего 5% опрошенных, а в целом к психологах ходил только каждый десятый опрошенный, говорится в исследовании. Опрос проводился 6 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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5
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96
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Большинство россиян рассказали, что стресс присутствует в их жизни

ВЦИОМ: почти каждый пятый россиянин сталкивается со стрессом в своей жизни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц Москвы
Люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин (19%) заявляет, что весьма часто сталкивается с неприятностями и стрессом в своей жизни, при этом суммарно 90% говорят о том, что стресс присутствует в их жизни, сообщает ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 19% россиян весьма часто сталкиваются со стрессом: живут в стрессовой обстановке 6% и еще 13% заявили, что стресс довольно часто появляется в их жизни. В общей массе опрошенные же отметили, что сталкиваются со стрессом редко (34%) или иногда (37%). При этом о том, что в их жизни нет стресса, сказали лишь 8% респондентов, еще 2% затруднились с ответом.
Для того, чтобы справиться с напряжением 11% опрошенных предпочитают выходить на прогулки на природу, аналогичное число заявили, что просто стараются успокоиться, думая о хорошем, или занимаются медитацией. Спортом снимают стрессовые состояния лишь 9% россиян, музыкой - 6%. При этом еще 6% россиян заявили, что снимают стресс различными успокоительными препаратами, а 5% сказали, что пьют алкоголь, следует из данных ВЦИОМ.
Большая часть россиян (84%) никогда не обращались за психологической помощью, в последние шесть месяцев к психологу ходили всего 5% опрошенных, а в целом к психологах ходил только каждый десятый опрошенный, говорится в исследовании.
Опрос проводился 6 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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