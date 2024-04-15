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ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/vsu-1940272395.html
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 15.04.2024
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:34
2024-04-15T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 788 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 34 979 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 368. Всего противником выпущено 182 357 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6146, среди них 410 детей. По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2236 транспортных средств, 3595 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 726 учебных заведений, 1475 объектов социального обеспечения, 129 объектов критической инфраструктуры, а также 1054 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 129 фактов повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904812098.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов

ВСУ выпустили по ДНР свыше 182 тысяч снарядов разного калибра с начала СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За 788 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 34 979 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 368. Всего противником выпущено 182 357 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6146, среди них 410 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2236 транспортных средств, 3595 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 726 учебных заведений, 1475 объектов социального обеспечения, 129 объектов критической инфраструктуры, а также 1054 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 129 фактов повреждения жилых домов.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ВСУ выпустили более 145 тысяч боеприпасов по ДНР с начала СВО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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