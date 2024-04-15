https://ria.ru/20240415/vsu-1940272395.html
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 15.04.2024
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:34
2024-04-15T22:34
2024-04-15T22:34
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 788 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 34 979 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 368. Всего противником выпущено 182 357 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6146, среди них 410 детей. По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2236 транспортных средств, 3595 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 726 учебных заведений, 1475 объектов социального обеспечения, 129 объектов критической инфраструктуры, а также 1054 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 129 фактов повреждения жилых домов.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ за более чем два года выпустили по ДНР свыше 182 тысяч боеприпасов
ВСУ выпустили по ДНР свыше 182 тысяч снарядов разного калибра с начала СВО
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости.
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 182 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило
представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За 788 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 34 979 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 34 368. Всего противником выпущено 182 357 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6146, среди них 410 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2236 транспортных средств, 3595 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 726 учебных заведений, 1475 объектов социального обеспечения, 129 объектов критической инфраструктуры, а также 1054 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 129 фактов повреждения жилых домов.