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На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
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13:11 15.04.2024 (обновлено: 13:13 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vsu-1940130702.html
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправить бюджетные деньги, выделенные на финансирование украинского телемарафона, на нужды ВСУ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:11
2024-04-15T13:13
в мире
украина
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петр порошенко
ярослав юрчишин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправить бюджетные деньги, выделенные на финансирование украинского телемарафона, на нужды ВСУ. Петиция с требованием направить бюджетные деньги, предназначенные для финансирования украинского телемарафона на закупку техники для украинских военных набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. "Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии… Перераспределение указанных в петиции расходов… не является целесообразным", - говорится в ответе Шмыгаля, опубликованном на сайте кабмина. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
https://ria.ru/20240415/vms-1940091942.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, петр порошенко, ярослав юрчишин, вооруженные силы украины, inter media group, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Петр Порошенко, Ярослав Юрчишин, Вооруженные силы Украины, Inter Media Group, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ

Премьер Украины: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправить бюджетные деньги, выделенные на финансирование украинского телемарафона, на нужды ВСУ.
Петиция с требованием направить бюджетные деньги, предназначенные для финансирования украинского телемарафона на закупку техники для украинских военных набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.
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"Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии… Перераспределение указанных в петиции расходов… не является целесообразным", - говорится в ответе Шмыгаля, опубликованном на сайте кабмина.
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Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальПетр ПорошенкоЯрослав ЮрчишинВооруженные силы УкраиныInter Media GroupВерховная Рада Украины
 
 
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