https://ria.ru/20240415/vsu-1940078399.html

На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад"

На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад" - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад"

Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк сообщил, что назначен главой оперативного командования ВСУ "Запад". РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:31

2024-04-15T10:31

2024-04-15T10:31

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк сообщил, что назначен главой оперативного командования ВСУ "Запад". "С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html

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в мире, россия, украина, сергей литвинов, вооруженные силы украины, facebook