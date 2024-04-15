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На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад"
На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад" - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад"
Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк сообщил, что назначен главой оперативного командования ВСУ "Запад". РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:31
2024-04-15T10:31
2024-04-15T10:31
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк сообщил, что назначен главой оперативного командования ВСУ "Запад". "С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Россия, Украина, Сергей Литвинов, Вооруженные силы Украины, Facebook, Специальная военная операция на Украине
На Украине назначили нового главу оперативным командованием ВСУ "Запад"
Бригадный генерал ВСУ Шведюк возглавил оперативное командование ВСУ "Запад"