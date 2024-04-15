https://ria.ru/20240415/vpn-1940039771.html
В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов
В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов - РИА Новости, 15.04.2024
В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов
Пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы, рассказал депутат ГД... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:17
2024-04-15T03:17
2024-04-15T03:17
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы, рассказал депутат ГД Антон Немкин. "Мошенники также не стоят на месте в развитии своих схем. Поэтому сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что нельзя полностью исключить вероятность того, что установленная программа для построения VPN-соединения не будет содержать какого-то дополнительного функционала. "Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент", - рассказал Немкин.
https://ria.ru/20240406/moshenniki-1938173200.html
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общество, технологии, госдума рф, россия
Общество, Технологии, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов
Депутат Немкин: пользователей VPN-сервисов могут вовлечь в преступные схемы
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы, рассказал депутат ГД Антон Немкин.
"Мошенники также не стоят на месте в развитии своих схем. Поэтому сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы", - сказал он РИА Новости.
Он добавил, что нельзя полностью исключить вероятность того, что установленная программа для построения VPN-соединения не будет содержать какого-то дополнительного функционала.
"Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент", - рассказал Немкин.