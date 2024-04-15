https://ria.ru/20240415/volontery-1940240831.html

Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024

Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024 - РИА Новости, 15.04.2024

Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024

Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024",... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:15

2024-04-15T19:15

2024-04-15T19:15

республика татарстан

марат хуснуллин

азербайджан

россия

организация исламского сотрудничества

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

казань

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024", сообщает фонд "Росконгресс". В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". "1837 человек подали заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". В дни проведения мероприятия им предстоит встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума", - говорится в сообщении. Набор волонтеров был объявлен 5 февраля. "За этот срок в оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран", - отмечается в релизе. "Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами, чтобы убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, и принять решение об отборе в команду", - рассказал замгендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов. Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html

азербайджан

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, азербайджан, россия, организация исламского сотрудничества, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", казань, республика татарстан (татарстан)