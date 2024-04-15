Рейтинг@Mail.ru
Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024 - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:15 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/volontery-1940240831.html
Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024
Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024 - РИА Новости, 15.04.2024
Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024
Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:15
2024-04-15T19:15
республика татарстан
марат хуснуллин
азербайджан
россия
организация исламского сотрудничества
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940240102_0:48:3046:1762_1920x0_80_0_0_98cbc628ee567daac3172eca47536db3.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024", сообщает фонд "Росконгресс". В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". "1837 человек подали заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". В дни проведения мероприятия им предстоит встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума", - говорится в сообщении. Набор волонтеров был объявлен 5 февраля. "За этот срок в оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран", - отмечается в релизе. "Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами, чтобы убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, и принять решение об отборе в команду", - рассказал замгендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов. Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html
азербайджан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940240102_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_dd434e3aa44ded77e368258c2dd243aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марат хуснуллин, азербайджан, россия, организация исламского сотрудничества, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Марат Хуснуллин, Азербайджан, Россия, Организация исламского сотрудничества, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВолонтер XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Волонтер XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Волонтер XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024", сообщает фонд "Росконгресс".
В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
«
"1837 человек подали заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". В дни проведения мероприятия им предстоит встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума", - говорится в сообщении.
Набор волонтеров был объявлен 5 февраля. "За этот срок в оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран", - отмечается в релизе.
"Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами, чтобы убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, и принять решение об отборе в команду", - рассказал замгендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.
Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо
Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum
5 апреля, 10:59
 
Республика ТатарстанМарат ХуснуллинАзербайджанРоссияОрганизация исламского сотрудничестваФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"КазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала