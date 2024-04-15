Почти две тысячи человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum 2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВолонтер XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Волонтер XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Практически две тысячи человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024", сообщает фонд "Росконгресс".
В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
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"1837 человек подали заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". В дни проведения мероприятия им предстоит встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума", - говорится в сообщении.
Набор волонтеров был объявлен 5 февраля. "За этот срок в оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран", - отмечается в релизе.
"Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами, чтобы убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, и принять решение об отборе в команду", - рассказал замгендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.
Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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