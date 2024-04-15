https://ria.ru/20240415/volkova-1940120020.html
Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем
Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем - РИА Новости, 15.04.2024
Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с юбилеем, отметив ее блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:30
2024-04-15T12:30
2024-04-15T12:38
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с юбилеем, отметив ее блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Волкова отмечает в понедельник 85-летие. Она играла роль в таких заметных работах, как "Жестокий романс", "Прости" (1986), "Цыганский барон" (1988). А новая волна популярности к актрисе пришла после выхода на экраны телесериала "Папины дочки" (2007-2011), где Ольга Волкова исполнила роль Антонины Семеновны, бабушки девочек. "Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике", - приводятся его слова с сообщении. Он также отметил, что Волкова - талантливая и неподражаемая актриса, а ее жизнь - яркий пример служения любимому делу и преданности своей профессии. В настоящее время играет в спектакле "Слухи" режиссер Вадима Дубровицкого на сцене театра "La' Театра", а также в постановках театра "Русская песня": в музыкальной комедии "За двумя зайцами" и в музыкальном спектакле по мотивам произведений Михаила Шолохова "Бабий бунт в нашем колхозе". В числе ее киноработ последних лет: комедии "Бабки", "Проклятый чиновник" (обе - 2021), телесериалы "Тайна Лилит" (2021), "Папины дочки. Новые" (2023-2024). Всего в фильмографии актрисы насчитывается около 200 работ. Актриса является народной артисткой России и лауреатом кинопремии "Золотой орел" в категории "лучшая женская роль второго плана" (2002).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939557613.html
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россия, михаил мишустин, михаил шолохов, русская песня, ольга волкова, общество
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Шолохов, Русская песня, Ольга Волкова, Общество
Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем
Мишустин отметил блистательные роли актрисы Волковой
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с юбилеем, отметив ее блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина
.
Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Волкова отмечает в понедельник 85-летие. Она играла роль в таких заметных работах, как "Жестокий романс", "Прости" (1986), "Цыганский барон" (1988). А новая волна популярности к актрисе пришла после выхода на экраны телесериала "Папины дочки" (2007-2011), где Ольга Волкова исполнила роль Антонины Семеновны, бабушки девочек.
"Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике", - приводятся его слова с сообщении.
Он также отметил, что Волкова - талантливая и неподражаемая актриса, а ее жизнь - яркий пример служения любимому делу и преданности своей профессии.
В настоящее время играет в спектакле "Слухи" режиссер Вадима Дубровицкого на сцене театра "La' Театра", а также в постановках театра "Русская песня": в музыкальной комедии "За двумя зайцами" и в музыкальном спектакле по мотивам произведений Михаила Шолохова "Бабий бунт в нашем колхозе".
В числе ее киноработ последних лет: комедии "Бабки", "Проклятый чиновник" (обе - 2021), телесериалы "Тайна Лилит" (2021), "Папины дочки. Новые" (2023-2024). Всего в фильмографии актрисы насчитывается около 200 работ.
Актриса является народной артисткой России и лауреатом кинопремии "Золотой орел" в категории "лучшая женская роль второго плана" (2002).