https://ria.ru/20240415/volkova-1940120020.html

Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем

Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем - РИА Новости, 15.04.2024

Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с юбилеем, отметив ее блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:30

2024-04-15T12:30

2024-04-15T12:38

культура

россия

михаил мишустин

михаил шолохов

русская песня

ольга волкова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940122478_0:136:2047:1287_1920x0_80_0_0_f1f077d24dda1f2c943d6911488d5e28.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с юбилеем, отметив ее блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Волкова отмечает в понедельник 85-летие. Она играла роль в таких заметных работах, как "Жестокий романс", "Прости" (1986), "Цыганский барон" (1988). А новая волна популярности к актрисе пришла после выхода на экраны телесериала "Папины дочки" (2007-2011), где Ольга Волкова исполнила роль Антонины Семеновны, бабушки девочек. "Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике", - приводятся его слова с сообщении. Он также отметил, что Волкова - талантливая и неподражаемая актриса, а ее жизнь - яркий пример служения любимому делу и преданности своей профессии. В настоящее время играет в спектакле "Слухи" режиссер Вадима Дубровицкого на сцене театра "La' Театра", а также в постановках театра "Русская песня": в музыкальной комедии "За двумя зайцами" и в музыкальном спектакле по мотивам произведений Михаила Шолохова "Бабий бунт в нашем колхозе". В числе ее киноработ последних лет: комедии "Бабки", "Проклятый чиновник" (обе - 2021), телесериалы "Тайна Лилит" (2021), "Папины дочки. Новые" (2023-2024). Всего в фильмографии актрисы насчитывается около 200 работ. Актриса является народной артисткой России и лауреатом кинопремии "Золотой орел" в категории "лучшая женская роль второго плана" (2002).

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939557613.html

https://ria.ru/20240208/muraveva-1926125385.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, михаил шолохов, русская песня, ольга волкова, общество