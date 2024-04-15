https://ria.ru/20240415/voditel-1940239915.html
В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза
В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза - РИА Новости, 15.04.2024
В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза
Водитель гражданского бензовоза погиб при атаке украинского дрона по заправочной станции в Горловке (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:12
2024-04-15T19:12
2024-04-15T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГОРЛОВКА (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Водитель гражданского бензовоза погиб при атаке украинского дрона по заправочной станции в Горловке (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело в кабину. Я выскочила посмотреть - увидела, что летел беспилотник. Загорелась машина, мы стали вызывать МЧС и скорую. Погиб водитель газовоза. Они (БПЛА - ред.) часто здесь летают, но к нам прилетело первый раз. Это гражданская заправочная станция, здесь не военная база ", - рассказала очевидец происшествия Тамара. Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики, выпустив 50 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 7 мирных жителей. Повреждения получили 2 жилых домостроения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240415/kirovograd-1940201729.html
https://ria.ru/20240414/obstrel-1939947786.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза
В Горловке при атаке дрона ВСУ по АЗС погиб водитель гражданского бензовоза