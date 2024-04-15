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На Украине утверждают, что получат три противоминных корабля - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/vms-1940091942.html
На Украине утверждают, что получат три противоминных корабля
На Украине утверждают, что получат три противоминных корабля - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине утверждают, что получат три противоминных корабля
Нидерланды и Бельгия готовят к передаче Украине три противоминных корабля - как утверждается, их экипажи начинают проходить обучение, сообщил представитель... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:14
2024-04-15T11:14
в мире
космос - риа наука
украина
нидерланды
бельгия
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Нидерланды и Бельгия готовят к передаче Украине три противоминных корабля - как утверждается, их экипажи начинают проходить обучение, сообщил представитель украинских военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук эфире телеканала "Рада". Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе визита в Одессу в марте 2023 года сообщала, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики - корабли для выявления и уничтожения морских мин. "Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение", - сказал Плетенчук в эфире телеканала "Рада". По его словам, в общей сложности Украина планирует получить пять противоминных кораблей от стран Запада. Он также отметил, что экипажи переданных Лондоном двух минных тральщиков в 2023 году получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, в текущем году надеются получить оценку высшего, второго уровня, что позволит им выполнять задания в составе ордеров. Минобороны Нидерландов в марте прошлого года сообщало, что передача Украине минных тральщиков состоится не ранее 2025 года, после того, как ВМС Нидерландов сами получат новые корабли для поиска морских мин. Подготовка же украинского экипажа тральщиков должна начаться во второй половине 2023 года: ей Нидерланды займутся вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками. Нидерланды, как напомнили в минобороны королевства, уже предоставили Украине военную помощь на 1,2 миллиарда евро. Ранее власти страны анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html
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в мире, космос - риа наука, украина, нидерланды, бельгия, сергей лавров, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Нидерланды, Бельгия, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
На Украине утверждают, что получат три противоминных корабля

ВМС Украины: Нидерланды и Бельгия готовят три противоминных корабля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Нидерланды и Бельгия готовят к передаче Украине три противоминных корабля - как утверждается, их экипажи начинают проходить обучение, сообщил представитель украинских военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук эфире телеканала "Рада".
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе визита в Одессу в марте 2023 года сообщала, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики - корабли для выявления и уничтожения морских мин.
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Нидерланды снова направили Украине военную помощь
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"Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение", - сказал Плетенчук в эфире телеканала "Рада".
По его словам, в общей сложности Украина планирует получить пять противоминных кораблей от стран Запада. Он также отметил, что экипажи переданных Лондоном двух минных тральщиков в 2023 году получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, в текущем году надеются получить оценку высшего, второго уровня, что позволит им выполнять задания в составе ордеров.
Минобороны Нидерландов в марте прошлого года сообщало, что передача Украине минных тральщиков состоится не ранее 2025 года, после того, как ВМС Нидерландов сами получат новые корабли для поиска морских мин. Подготовка же украинского экипажа тральщиков должна начаться во второй половине 2023 года: ей Нидерланды займутся вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками.
Нидерланды, как напомнили в минобороны королевства, уже предоставили Украине военную помощь на 1,2 миллиарда евро. Ранее власти страны анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаУкраинаНидерландыБельгияСергей ЛавровНАТО
 
 
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