https://ria.ru/20240415/vlasti-1940159936.html

Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения

Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения - РИА Новости, 15.04.2024

Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения

Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна из-за затопления дорог, заявил губернатор Курганской области Вадим РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:29

2024-04-15T14:29

2024-04-15T14:43

курган

происшествия

тобол (река)

вадим шумков

курганская область

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна из-за затопления дорог, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, призвав горожан срочно эвакуироваться."Ввиду перемещения такого объема воды по Тоболу и вдоль поймы возникает серьезная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил, что по реке Тобол идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда произошло масштабное наводнение и река поднялась более чем на 10 метров.Он предупредил, что "большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров"."А потому через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или временно невозможна", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html

курган

тобол (река)

курганская область

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курган, происшествия, тобол (река), вадим шумков, курганская область, наводнения в россии — 2024