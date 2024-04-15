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Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения - РИА Новости, 15.04.2024
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14:29 15.04.2024 (обновлено: 14:43 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vlasti-1940159936.html
Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения
Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения - РИА Новости, 15.04.2024
Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения
Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна из-за затопления дорог, заявил губернатор Курганской области Вадим РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:29
2024-04-15T14:43
курган
происшествия
тобол (река)
вадим шумков
курганская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна из-за затопления дорог, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, призвав горожан срочно эвакуироваться."Ввиду перемещения такого объема воды по Тоболу и вдоль поймы возникает серьезная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил, что по реке Тобол идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда произошло масштабное наводнение и река поднялась более чем на 10 метров.Он предупредил, что "большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров"."А потому через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или временно невозможна", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html
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курган, происшествия, тобол (река), вадим шумков, курганская область, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Тобол (река), Вадим Шумков, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Власти Кургана оценили возможность эвакуации населения

Власти: эвакуация населения Кургана через некоторое время может быть затруднена

© Фото : Город Курган/ВКонтактеПоследствия паводка в Кургане
Последствия паводка в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Город Курган/ВКонтакте
Последствия паводка в Кургане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна из-за затопления дорог, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, призвав горожан срочно эвакуироваться.
«
"Ввиду перемещения такого объема воды по Тоболу и вдоль поймы возникает серьезная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Женщина из затопленного района получает гуманитарную помощь, собранную для людей, пострадавших в результате прорыва дамбы, на улице Степана Разина в Оренбурге

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

Затопленный дом в Оренбурге

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

Сотрудники полиции на месте подтопления в районе ЖК Дубки в Оренбурге

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

Паводок в Оренбурге

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

Пункт временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбурге

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Затопленный частный дом в Оренбурге

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

Камаз, утонувший в паводковых водах, на улице Донгузской в Оренбурге

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

Паводок в Оренбурге

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 10

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 10
Ранее он сообщил, что по реке Тобол идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда произошло масштабное наводнение и река поднялась более чем на 10 метров.
Он предупредил, что "большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров".
«
"А потому через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или временно невозможна", - сообщил губернатор.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Большая вода приблизилась к Кургану, ее объем колоссальный, сообщил Шумков
Вчера, 14:14
 
КурганПроисшествияТобол (река)Вадим ШумковКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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