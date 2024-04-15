https://ria.ru/20240415/vladimir-1940135625.html

Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства

Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства - РИА Новости, 15.04.2024

Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства

Суд во Владимире избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:26

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РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Суд во Владимире избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владимира. Инцидент произошел в субботу. Как сообщало МВД России, житель Владимира 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями в окна и припаркованные рядом автомобили, произошло возгорание одного из транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в результате инцидента у здания регионального правительства никто не пострадал. "Меру пресечения избрали в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщила собеседница агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир, владимирская область, россия