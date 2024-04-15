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Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства - РИА Новости, 15.04.2024
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13:23 15.04.2024 (обновлено: 13:26 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vladimir-1940135625.html
Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства
Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства - РИА Новости, 15.04.2024
Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства
Суд во Владимире избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:23
2024-04-15T13:26
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Суд во Владимире избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владимира. Инцидент произошел в субботу. Как сообщало МВД России, житель Владимира 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями в окна и припаркованные рядом автомобили, произошло возгорание одного из транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в результате инцидента у здания регионального правительства никто не пострадал. "Меру пресечения избрали в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщила собеседница агентства.
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происшествия, владимир, владимирская область, россия
Происшествия, Владимир, Владимирская область, Россия
Во Владимире арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства

Арестован мужчина, бросивший горючую смесь в здание правительства во Владимире

© Фото : МВД России/TelegramАвтомобиль, в котором произошло возгорание после того, как житель Владимира пытался поджечь здание государственного учреждения и автомобили во Владимирской области
Автомобиль, в котором произошло возгорание после того, как житель Владимира пытался поджечь здание государственного учреждения и автомобили во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : МВД России/Telegram
Автомобиль, в котором произошло возгорание после того, как житель Владимира пытался поджечь здание государственного учреждения и автомобили во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Суд во Владимире избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владимира.
Инцидент произошел в субботу. Как сообщало МВД России, житель Владимира 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями в окна и припаркованные рядом автомобили, произошло возгорание одного из транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в результате инцидента у здания регионального правительства никто не пострадал.
"Меру пресечения избрали в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщила собеседница агентства.
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