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Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев
Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев - РИА Новости, 15.04.2024
Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев
Чрезмерный импорт душит российское виноделие, поэтому необходимо в том числе увеличить ввозные пошлины, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:53
2024-04-15T14:53
2024-04-15T17:35
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чрезмерный импорт душит российское виноделие, поэтому необходимо в том числе увеличить ввозные пошлины, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на торжественном открытии весеннего этапа акции "Дни российских вин"."Импорт остается чрезмерным и душит российское виноделие. Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов", — подчеркнул он.По словам Киселева, для поддержки отечественного виноделия сделано много, но недостаточно. В то же время сейчас наблюдается затоваренность этим продуктом, поэтому производители не всегда могут реализовывать желаемые объемы.Кроме того, существует такой парадокс: запрос на российские вина у граждан есть, а в ресторанах, например, их нет. Так, по оценкам Роскачества, большинство россиян считает отечественные напитки лучше импортных, обратил внимание председатель правления АВВР.Он также выразил надежду, что правительство поддержит предложение ассоциации о дальнейшем увеличении пошлин на ввозимое вино. В прошлом году правительство увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, а затем ее продлили на весь 2024 год.
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
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экономика, россия, грузия, дмитрий киселев, роскачество, нато
Экономика, Россия, Грузия, Дмитрий Киселев, Роскачество, НАТО
Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев
Киселев: импорт остается чрезмерным и душит российское виноделие
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чрезмерный импорт душит российское виноделие, поэтому необходимо в том числе увеличить ввозные пошлины, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на торжественном открытии весеннего этапа акции "Дни российских вин".
"Импорт остается чрезмерным и душит российское виноделие. Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов", — подчеркнул он.
По словам Киселева, для поддержки отечественного виноделия сделано много, но недостаточно. В то же время сейчас наблюдается затоваренность этим продуктом, поэтому производители не всегда могут реализовывать желаемые объемы.
Кроме того, существует такой парадокс: запрос на российские вина у граждан есть, а в ресторанах, например, их нет. Так, по оценкам Роскачества
, большинство россиян считает отечественные напитки лучше импортных, обратил внимание председатель правления АВВР.
Он также выразил надежду, что правительство поддержит предложение ассоциации о дальнейшем увеличении пошлин на ввозимое вино.
В марте АВВР обратилась к властям с просьбой повысить ввозные пошлины для вин из стран НАТО до 200 процентов, а также отменить льготный режим для импорта этого продукта из Грузии.
В прошлом году правительство увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, а затем ее продлили на весь 2024 год.