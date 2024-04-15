https://ria.ru/20240415/vino-1940166909.html

Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев

Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев - РИА Новости, 15.04.2024

Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев

Чрезмерный импорт душит российское виноделие, поэтому необходимо в том числе увеличить ввозные пошлины, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:53

2024-04-15T14:53

2024-04-15T17:35

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грузия

дмитрий киселев

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чрезмерный импорт душит российское виноделие, поэтому необходимо в том числе увеличить ввозные пошлины, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на торжественном открытии весеннего этапа акции "Дни российских вин"."Импорт остается чрезмерным и душит российское виноделие. Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов", — подчеркнул он.По словам Киселева, для поддержки отечественного виноделия сделано много, но недостаточно. В то же время сейчас наблюдается затоваренность этим продуктом, поэтому производители не всегда могут реализовывать желаемые объемы.Кроме того, существует такой парадокс: запрос на российские вина у граждан есть, а в ресторанах, например, их нет. Так, по оценкам Роскачества, большинство россиян считает отечественные напитки лучше импортных, обратил внимание председатель правления АВВР.Он также выразил надежду, что правительство поддержит предложение ассоциации о дальнейшем увеличении пошлин на ввозимое вино. В прошлом году правительство увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, а затем ее продлили на весь 2024 год.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

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экономика, россия, грузия, дмитрий киселев, роскачество, нато