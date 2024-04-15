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Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.04.2024
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14:05 15.04.2024 (обновлено: 14:19 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/veter-1940148013.html
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.04.2024
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник
Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:05
2024-04-15T14:19
москва
городское хозяйство москвы
экология в россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства."Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, городское хозяйство москвы, экология в россии
Москва, Городское хозяйство Москвы, Экология в России
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

В Москве из-за сильного ветра в понедельник фиксируются случаи падения деревьев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.
«
"Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.
Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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