https://ria.ru/20240415/veter-1940148013.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.04.2024

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:05

2024-04-15T14:05

2024-04-15T14:19

москва

городское хозяйство москвы

экология в россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства."Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

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москва, городское хозяйство москвы, экология в россии